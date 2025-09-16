Las romerías son la última trinchera de un país que no tiene claro si lo que tiene en común es la tendencia a creer, el ... gusto por beberse las calles o la necesidad de poner, de vez en cuando, rumbo todos a alguna parte para organizar un encuentro al final del camino.

Hoy en Murcia se celebra la de la Fuensanta, una tradición que, dado que yo no nací en la ciudad, conocí casi como un turista. Fue siendo un adolescente, cuando fui de visita a casa de un amigo, este me presentó a otro y yo empecé a decir a todo que sí. Recuerdo que nos pusimos a subir cuestas sin mucho convencimiento, pero con esa energía tonta que dan los 15 años, y que, allí, escuchando las conversaciones de toda aquella gente que avanzaba con cadencia de río, fui haciéndome a la idea de que no todo el mundo había acudido por lo mismo: unos estaban allí por fe, otros por costumbre; y algunos, casi siempre los más alegres, por no quedarse en casa.

La variada mezcla de propósitos me recuerda a la pregunta que lanza Carla Simón en otra 'Romería', su recién estrenada película, en el cierre de una brillante trilogía que inició con 'Verano 1993' y siguió con 'Alcarràs', donde explora su dolorosa historia familiar: '¿Tener la misma sangre te hace de la misma familia?'

La duda que acompaña a la protagonista, Marina, durante todo el metraje, se queda con el espectador mientras la ve moverse por una ciudad desconocida y recoger testimonios fragmentados e imprecisos con los que trata de reconstruir quiénes fueron sus padres.

Si tener la misma sangre te hace o no de la misma familia es algo que cabe preguntarse también frente a otros conjuntos de personas que ya solo coinciden en lo que no han elegido. El país, por ejemplo.

Vivir bajo el mismo paraguas no significa mucho cuando se deja de hacer sitio al otro o se es incapaz de alcanzar acuerdos en lo más elemental. De lo visto en los últimos meses, podemos concluir que en España ya no coincidimos ni en la forma de apagar un fuego, ni en lo que significa la palabra genocidio, ni en la idea de Justicia o qué es ser de aquí.

La situación se parece cada vez más a un juego de cartas detenido porque los contendientes se niegan a compartir baraja. Como a algunos ese bloqueo les va proporcionando réditos, se produce un efecto perverso y en expansión: unos incendian el camino, y otros, a los que peor les va, empiezan a pensar si no se vive mejor de pirómano que de bombero.