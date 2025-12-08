La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos

El documento del alma

Si salimos de esta ·

Uno se imagina a los programadores de la IA, agotados, después de intentar comprimir la moral humana en un único texto

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:44

Al final va a resultar que había algo más detrás de esa inteligencia artificial que se pasa el día cumpliendo encargos de la gente: redactando ... correos, sugiriendo recetas, despejando dudas de salud o dando clases particulares a demanda. Lo sabemos porque se ha filtrado un texto del que desconocíamos su existencia y que ha revelado la esencia de su naturaleza más íntima. Que haya salido a la luz es echar un ojo a un diario encontrado bajo la cama de alguien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  4. 4

    Cargas policiales, cuatro detenidos y fieles granas paralizados sin acceso al Cartagonova
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea
  7. 7 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  8. 8 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  9. 9 Estas son las tres mejores pizzerías de la Región de Murcia, según un famoso campeonato nacional
  10. 10

    La Unión Europea debatirá en 2026 la posible moratoria para los pozos de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El documento del alma