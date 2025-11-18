La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Si salimos de esta

Aparcar sobre el pasado

Las ciudad se explica mejor por lo que borra que por lo que estrena

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:09

Te enteras de que van a hacer un aparcamiento en el lugar en que alguna vez hubo una discoteca y tu primera preocupación es encontrar ... el nombre, por si el avance urbanístico estuviera a punto de hacerte otro roto en la memoria. Pero compruebas que no y piensas que es una suerte no haber pisado esa pista nunca, que allí sonara una música que te es ajena, que no sepas cómo era el espacio, ni dónde estaba la barra, ni dónde los baños, para ahorrarte así el vis a vis con la nostalgia; tú, que sigues llamando a toda una plaza por el nombre del bar al que solías ir hace ya tanto que, cada vez que lo dices, todos te miran como si siguieras refiriéndote por el mote de la adolescencia a un señor que tuviera ya quince corbatas y tres hijos.

