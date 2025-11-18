Aparcar sobre el pasado

Te enteras de que van a hacer un aparcamiento en el lugar en que alguna vez hubo una discoteca y tu primera preocupación es encontrar ... el nombre, por si el avance urbanístico estuviera a punto de hacerte otro roto en la memoria. Pero compruebas que no y piensas que es una suerte no haber pisado esa pista nunca, que allí sonara una música que te es ajena, que no sepas cómo era el espacio, ni dónde estaba la barra, ni dónde los baños, para ahorrarte así el vis a vis con la nostalgia; tú, que sigues llamando a toda una plaza por el nombre del bar al que solías ir hace ya tanto que, cada vez que lo dices, todos te miran como si siguieras refiriéndote por el mote de la adolescencia a un señor que tuviera ya quince corbatas y tres hijos.

Las ciudades se explican mejor por lo que borran que por lo que inauguran. Las calles cambian como lo hacemos nosotros, y en esa metamorfosis se sigue el paso que marcan, sobre todo, las carteras.

En las naves y los bajos de los edificios, el dinero esculpe nuevos capítulos de la historia más antigua del mundo: la de las cosas por las que estamos dispuestos a pagar. Los lugares que se esfuman y fueron templos para alguien tuvieron que dejar de serlo. Remodelan rincones, echan el cierre establecimientos de barrio y, cuando te enteras y te llevas las manos a la cabeza, alguien te pregunta si ibas mucho por allí, y tienes que reconocer que no, que hace años que empezaste a frecuentar otro un poco más cómodo, un poco más barato.

Celebras no haber estado en algunos sitios, porque eso te exime de responsabilidad en su reconversión futura. Has leído que la discoteca que reemplazarán y que no tenía nada que ver con tu vida cayó sobre todo por el virus, que el local bajó la persiana en la pandemia y ya no pudo levantarla más, como otros negocios que no volviste a ver con las luces encendidas después de que el Gobierno autorizara a abrir las puertas y repoblar las calles.

Recuerdo cuando era estudiante y veía desde mi ventana el viejo Cuartel de Artillería de Murcia, un gigante entonces apagado. No sabía todavía que lo recuperarían para otros usos, que albergaría conciertos, que sería espacio expositivo, biblioteca, pista de patinaje para novatos, campo improvisado de fútbol callejero para niños, y aparcamiento, claro, también aparcamiento. De sus tiempos marciales no puedo decir mucho. Jamás huele a pólvora allí, pero sí hay noches en que reconozco la sombra del viejo bloque descuidado del edificio restaurado.

Queda una mezcla suave de épocas en todos los lugares. Cenas en lo que fue una peluquería, te cortas el pelo sobre el fantasma de un supermercado, pagas la compra en la extinta taquilla de un cine. No tiene nada de malo, pero mejor si el tiempo no decide llevarse, por una vez al menos, donde nos divertimos.