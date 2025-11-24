Alegría por una muerte

Hay preguntas que no sabes dónde poner el día que se meten en tu casa. La mía apareció este verano, cuando recibí el mensaje de ... una mujer a la que había entrevistado meses antes, y a la que su marido había estado maltratando durante 35 años. «Creí que debías saberlo: ha muerto de un ictus», escribió escuetamente.

Sentí entonces un alivio abisal, una alegría pura y culpable, un júbilo de sótano que se extiende por las canalizaciones y asoma como una vegetación extraña por las alcantarillas. «Ha muerto de un ictus», releí para estar seguro. Y una pregunta impertinente abrió la puerta y dejó caer las maletas: '¿Está bien alegrarse de la muerte de alguien?'.

La conocí cuando intentaba dar con varias voces con las que mostrar las múltiples caras que adopta la violencia de género. Recuerdo que lo primero que me dijo cuando terminé de explicarle el motivo del reportaje fue que ya podía dejar de buscar, porque ella las había sufrido todas.

Quedamos en el periódico, donde dedicó más de dos horas a intentar un imposible: transmitir la profundidad de un terror destilado durante décadas. Relató palizas, vejaciones, torturas, y hasta su propio derrumbe, cuando confesó que había deseado en más de una ocasión que un mal golpe acabara con el dolor. Varias veces rompió a llorar y se recompuso para volver a empezar, convencida de que su historia podría animar a otras mujeres a denunciar y salvarlas de una vida como la que ella había llevado. Quería prestar ayuda a otras, obviando que ella también la necesitaba.

Su marido había quebrantado en dos ocasiones una orden de alejamiento y en aquellos momentos estaba libre y sin medidas. Le habían dado algunos consejos de seguridad, como caminar pegada a la pared para evitar ser acorralada, y contaba que, durante un tiempo, llevó consigo un teléfono del Servicio de Atención y Protección para víctimas de violencia de género, que había abandonado ya, convencida de que, si su agresor decidía ir a por ella algún día, no iba a servirle de mucho. «El teléfono graba, claro. ¿Pero qué va a grabar? ¿Cómo me mata? Buena prueba luego para el juicio», me dijo.

Creces con el convencimiento de que desear la muerte a alguien está mal sin excepción, que la vida, en abstracto, es un valor a defender. Pero nadie te dice qué hacer con los grises, dónde encajar a quienes cubren de sangre o miedo la existencia de otros.

Conviví con la pregunta varios meses más. No dejaba de cuestionarme la legitimidad de la felicidad indisimulada y repentina que sentí al leer el mensaje. Hasta que pude explicarlo: no era alegría por el fallecimiento de nadie, sino por todo lo contrario, porque aquella mujer pudiera, por fin, estar viva.