La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Si salimos de esta

Alegría por una muerte

Hay preguntas que no sabes dónde poner el día que entran en casa

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:54

Hay preguntas que no sabes dónde poner el día que se meten en tu casa. La mía apareció este verano, cuando recibí el mensaje de ... una mujer a la que había entrevistado meses antes, y a la que su marido había estado maltratando durante 35 años. «Creí que debías saberlo: ha muerto de un ictus», escribió escuetamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  9. 9 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  10. 10 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alegría por una muerte