La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Preysler durante la presentación de 'Mi verdadera historia'. EP
A la Última

Reina de los delfines

A la última ·

Las palabras de arrobo entre los enamorados solo tienen sentido dentro de un contexto íntimo y de un tiempo determinado

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Ya es mala suerte echarte de novio a un Nobel de Literatura y que te salga cursi. Por Vargas Llosa, lo digo. Por llamar a ... Isabel Preysler «reinita de los delfines», especifico. Y por escribirle en una carta «te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación», añado. ¡Pero si le quitaron cartílago de las orejas para reconstruirle la nariz! Mira, casi prefiero que me envíen el emoticono de la berenjena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  2. 2

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  3. 3 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  4. 4

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  7. 7

    El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene
  8. 8 La Región de Murcia bate el récord de ocupados, con 700.800 en el tercer trimestre, a pesar de registrar 12.500 parados más
  9. 9

    Las gasolineras de bajo coste se duplican en dos años en la Región de Murcia y suponen ya tres de cada diez
  10. 10 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Reina de los delfines

Reina de los delfines