La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Rivero, taquígrafa del Congreso José Ramón Ladra

Pellizco de monja

A la última ·

Si mi abuela fuera la presidenta del Congreso, repartiría pellizcos de monja a diestro y siniestro

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

«Si te ofrecen algo, tú di que no», me advertía mi abuela antes de salir de casa. Íbamos a visitar a su hermana pequeña, ... quien, tras los besos de rigor en la puerta, nos hacía pasar al salón. Era allí donde llegaba la pregunta: «¿Queréis tomar algo?». Mi abuela respondía por las dos con un tajante «no, gracias», pero su hermana insistía, mirándome de reojo: «¿Seguro? ¿No te apetece una Fanta?». Ante la presión y la promesa de las burbujas de naranja, yo acababa cediendo con un «bueno, vale» temeroso. En ese preciso momento, sin mover una ceja y con la rapidez de un rayo, mi abuela me pegaba un pellizco de monja retorcido y certero en la parte blanda del brazo que me hacía saltar del sofá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  5. 5

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  6. 6

    El fondo norte del Cartagonova, lugar para los granas en el derbi
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El avispón oriental llega a la Región de Murcia: detectan dos nidos en La Unión y Escombreras
  10. 10 El expresidente del Murcia Raúl Moro, condenado por blanqueo y delitos contra Hacienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pellizco de monja

Pellizco de monja