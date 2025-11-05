La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven, tumbada en la cama, mira un teléfono móvil Esther Vázquez

Jóvenes descubriendo cosas

A la última ·

Un 20% de ellos considera «buenos o muy buenos» los años de la dictadura

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Si alguien me hubiera dicho que iba a empezar el día yendo al gimnasio, le habría demandado por vulneración del derecho al honor. Contra los ... médicos vivíamos menos, pero mejor. No hacíamos ni puñetero caso a sus recomendaciones, y el ejercicio solo lo practicaba gente rara, esa que no salía una noche porque tenía que entrenar a la mañana siguiente. Lo malo es que, si queremos cumplir años, es lo que nos toca. 56 y los que surjan, que espero que sean muchos. Y ustedes que los lean.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Agustinas se marchan de Murcia
  2. 2 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  3. 3 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  4. 4

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento
  5. 5

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  6. 6 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  7. 7 Cortadone Inversiones SL, la empresa con la que pretende comprar el FC Cartagena
  8. 8

    El campo pide ayuda al Parlamento Europeo para frenar la invasión de tomate marroquí
  9. 9 Un bar desvela su secreto para multiplicar las propinas con facilidad: «Aumentaron un 78%»
  10. 10

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jóvenes descubriendo cosas

Jóvenes descubriendo cosas