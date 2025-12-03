La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey Juan Carlos, en el vídeo difundido este lunes EP

El discurso del otro rey

A la última ·

Desde que Umbral convirtiera su «he venido a hablar de mi libro» en género literario, los escritores en promoción son capaces de cualquier cosa con tal de vender ejemplares

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

Como lo único que sé de monarquías es lo que leo en ¡Hola!, desconozco qué terremoto institucional tendría que sacudir los cimientos de la Casa ... Real para que la reina Letizia diera el discurso de Nochebuena. Lo que sí sé es que me gustaría, y mucho: sus alocuciones son bastante mejores que las de su regio cónyuge, heredero de un tono borbónico que es su kriptonita acústica. Vale, molesta, pero no impide: el padre, mucho peor leyendo el teleprónter, nos amenizó treinta y nueve navidades. Y, por lo que se y lo que se adivina, le supieron a poco, así que se ha adelantado a su hijo con un mensaje navideño alternativo en el que, de paso, promociona su libro. «He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias…», dice. Sí, el mismo que Isabel Preysler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  2. 2 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  5. 5 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  6. 6 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  7. 7 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  8. 8

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia
  9. 9

    Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento
  10. 10 Cuatro detenidos en un narco piso ubicado en el centro de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El discurso del otro rey

El discurso del otro rey