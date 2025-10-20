La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

El panorama

En diagonal ·

Cuando nosotros no sabíamos ni que tuviéramos ultraderecha, en Francia votantes de izquierdas empezaron a apoyar al entonces Frente Nacional porque sus barrios se les llenaron de inmigrantes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A ver si España tiene el peor líder de la ultraderecha porque por mucho que suba su partido no pasa del tercer puesto. De momento. ... En el PP (en el Congreso) han llegado a restregar al PSOE que en algunas zonas son segundos en intención de voto. Por delante del PP. Como si eso fuera bueno para el PP. Como si fuera para sacar pecho lobo. Vox busca voto obrero. Es el camino de Francia. Cuando nosotros no sabíamos ni que tuviéramos ultraderecha, allí votantes de izquierdas empezaron a apoyar al entonces Frente Nacional porque sus barrios se les llenaron de inmigrantes. Y de problemas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  5. 5

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7

    Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9

    «Más vale sobrepredecir que quedarnos cortos»: así trabaja la Aemet para analizar el tiempo
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El panorama

El panorama