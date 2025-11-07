La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La culpa es nuestra

En diagonal ·

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:29

Ya sabemos qué clase de cochambre es la política española. Solo hay que recordar la comisión de investigación con Pedro Sánchez declarando. O una sesión ... cualquiera del Congreso. Y no digo que los ciudadanos no seamos también cochambrosos. Moral y políticamente. Como dice Slavoj Zizek, la humanidad está bien, pero el 99% de las personas son idiotas. Tranquilos, que Miriam González (la mujer de Clegg) tiene planes para lanzar un nuevo partido que desafíe a los políticos tradicionales «corruptos» porque conducen al descontento y los extremismos.

