Incendios forestales: un cambio de paradigma

Después del verano de 1994, en el que se quemaron 437.000 hectáreas de monte –aproximadamente el 50% de la superficie de la Comunidad de ... Madrid–, se produjo un cambio importante en las políticas de extinción de incendios. Hubo avances en planificación, inversión y modernización del sector: aumentaron los presupuestos destinados a extinción, mejoró la formación de los equipos, se dio un salto en profesionalización, se incorporaron mejores medios aéreos, se renovaron las flotas de vehículos terrestres y se reforzó la legislación contra el fuego.

Los resultados no tardaron en llegar: en los años posteriores, la superficie quemada descendió en más de un 70% de media.

Sin embargo, en los últimos años, incluso los mayores expertos en la materia venían advirtiendo de la creciente dificultad de combatir los incendios que se estaban produciendo: incendios de una magnitud tal que sobrepasaban la capacidad de extinción de los operativos.

Esa biomasa que debería haberse utilizado de forma gradual como fuente de energía termina ardiendo de golpe en un día

El cambio climático es, sin duda, un factor determinante y el 'culpable perfecto' al que recurrimos para explicar las catástrofes. Pero es una variable fuera de nuestro control. Nos enfrentamos a condiciones meteorológicas cada vez más extremas, eso es un hecho; sin embargo, para limitar el impacto de los incendios debemos actuar sobre aquellos factores que sí podemos gestionar o modificar.

La variable principal sobre la que podemos actuar para minimizar la gravedad de los incendios es la vegetación: reducir la acumulación de leñas y restos forestales que se acumulan año tras año y crear discontinuidades en el paisaje que actúen como cortafuegos, zonas de seguridad y puntos estratégicos para el control de los incendios.

Pero a qué se debe esa acumulación extrema de la vegetación y a ese cambio de nuestros paisajes forestales que imposibilita apagar los incendios.

Fundamentalmente es debido a dos motivos:

Uno es el abandono del mundo rural: la pérdida de la agricultura y la ganadería extensivas, consecuencia del abandono del medio rural como forma de vida, tiene un impacto directo en la propagación de incendios. Estas actividades contribuían a controlar el perímetro de los montes, a reducir la continuidad de la vegetación y a generar islas desprovistas de combustible que resultaban claves para apoyar las labores de extinción. La solución no es sencilla: la baja rentabilidad de los productos extensivos, las normativas –muchas veces impuestas desde Europa– y la dureza del trabajo en un medio poco reconocido socialmente, hacen que las nuevas generaciones no quieran continuar con esta actividad.

El otro es una gestión forestal insuficiente: la prevención de incendios forestales sigue siendo escasa. Las leñas y restos forestales se acumulan año tras año sin extraerse, dando lugar a montes donde, en muchos casos, no se han realizado trabajos de limpieza en décadas.

Esa biomasa que debería haberse utilizado de forma gradual como fuente de energía local, verde y renovable –en chimeneas o calderas–, termina ardiendo de golpe en un solo día. El resultado son incendios con llamas de gran altura, altísimas cargas calóricas que incluso llegan a generar sus propias condiciones meteorológicas, lo que hace imposible no sólo apagarlos, sino acercarse a ellos.

Este problema tampoco tiene una solución fácil. Requiere inversiones públicas continuas en trabajos forestales durante todo el año, pero también pasa por comercializar nuestros productos forestales, tanto la madera como la biomasa, de modo que se complementen las inversiones públicas. La magnitud de la superficie forestal de nuestro país hace imposible que los presupuestos públicos cubran todo el esfuerzo necesario para gestionar todos los montes, pero, sin duda, se deben incrementar de forma notable.

En definitiva, del mismo modo que los incendios de 1994 marcaron un punto de inflexión y motivaron un cambio profundo en las políticas de extinción, la catástrofe de 2025 debe llevarnos a un análisis serio y a la adopción, de una vez por todas, de las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder.

El desastre de este verano puede ser la semilla de una nueva política forestal: más previsión, más gestión y menos llamas.