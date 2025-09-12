La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Incendios forestales: un cambio de paradigma

La variable principal sobre la que podemos actuar ante la gravedad de los incendios es la vegetación: reducir la acumulación de restos forestales y crear discontinuidades

Roque Pérez Palazón

Roque Pérez Palazón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:09

Después del verano de 1994, en el que se quemaron 437.000 hectáreas de monte –aproximadamente el 50% de la superficie de la Comunidad de ... Madrid–, se produjo un cambio importante en las políticas de extinción de incendios. Hubo avances en planificación, inversión y modernización del sector: aumentaron los presupuestos destinados a extinción, mejoró la formación de los equipos, se dio un salto en profesionalización, se incorporaron mejores medios aéreos, se renovaron las flotas de vehículos terrestres y se reforzó la legislación contra el fuego.

