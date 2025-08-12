Gaza no es una (F)franja, es un campo de exterminio

¿Qué más podemos decir? ¿Cuánto más ha de suceder para que la comunidad internacional, de modo contundente, tome partido contra un genocidio que tiene ... un claro patrocinador en el gobierno de los Estados Unidos y la timidez de la mayoría de países occidentales?

La hipocresía llega hasta el extremo de no tener pudor en mantener relaciones comerciales indiscriminadas con otros Estados con autoimpunidad para cometer crímenes contra lesa humanidad, caso de Israel, con el argumento de estar obligados a cumplir con los acuerdos suscritos, aunque esta situación constituya una más que legítima oportunidad para romper con los mismos, pero el pragmatismo se antepondrá a cualquier principio ético.

No hay que tener conocimientos de geopolítica internacional para saber que, a poco más de 3.000 kilómetros de España, se está cometiendo una barbarie que no puede ser amparada bajo ningún pretexto, ni siquiera con el burdo argumento de que Israel es una democracia, como la entendemos en Occidente, que no se le puede comparar con la banda terrorista Hamás. Injustificable, sin duda, la atrocidad que cometieron hace casi 2 años al asesinar, como lo hicieron con esa crueldad, a más de 1.400 personas inocentes, y secuestrando a más de 200, porque también hay responsabilidades de esos gobiernos y de esas bandas terroristas que alientan igual la guerra, pero lo que se está viviendo en Palestina supera el retorcimiento más extremo que pudiéramos imaginar de los Derechos Humanos.

Este tipo de situaciones, las unas y las otras, solo acrecientan un odio ancestral que parece irrenunciable, ya que desde su gestación lo llevan marcado en su ADN en ambos lados. Y esto requerirá generaciones para superarlo, pero no por eso podemos seguir permitiendo que el comercio de las armas y el de las finanzas siga especulando con vidas, miles de ellas apenas han empezado a andar.

Hace unos meses la vicealcaldesa de Jerusalén hacía unas declaraciones que dejan sin aliento: «... somos uno de los ejércitos más morales del mundo. Siempre estamos informando a los palestinos dónde vamos a bombardear. ¿Quién hace eso para que los inocentes se puedan quitar de en medio? Y al mismo tiempo estamos advirtiendo al enemigo...». Si una persona tan influyente en la política de ese país piensa así, ¿qué se puede esperar de millones de ciudadanos o de la mayoría de sus dirigentes, a la cabeza Netanyahu, quien hace unos días decía que no había hambruna en Gaza?

Por otro lado, la ONU ha demostrado, una vez más, su incapacidad para tomar resoluciones que tengan efectividad, porque el derecho de veto de 5 de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad garantiza que uno solo pueda anular cualquier decisión mayoritaria que se adopte: tiene más peso que los 192 países miembros restantes.

Llegados aquí, la ciudadanía debe adoptar un papel más activo, protagonista. Ya no es un asunto exclusivamente de los gobiernos, en todo caso, debemos apoyar a aquellos que sean valientes en sus decisiones. Dejémosles que hagan sus cábalas para que entre ellos encajen todas las piezas del puzle en el cínico mantenimiento de un orden internacional, aunque muchos lo asuman por impotencia.

Ya no es suficiente con firmar en una plataforma digital, o manifestarse, o emprender una huelga de hambre. Que también necesariamente hay que seguir haciéndolo. Pero debemos empoderarnos sin maquillajes, confiando en nuestra capacidad para influir en cualquier ámbito de la política, pero sobre todo en la economía, arma fundamental que dirige casi todos los aspectos de la vida.

Un verdadero cambio tendrá lugar cuando, por un lado, la sociedad judía, mayoritariamente, rechace la misma barbarie que se cometió con ellos en la Alemania de los años 30 y 40, aunque ya empiezan a oírse muchas voces disconformes. Y, por otro, que los ciudadanos de cualquier parte del mundo empecemos por boicotear el consumo de productos israelíes, utilizando estrategias basadas en la economía del rechazo: no comprándolos y exigiendo a los comercios que no los vendan. Pero importante fijarse no solo en su manufacturación, sino en su origen, porque puede que muchos estén envasados o fabricados en terceros países.

Aún sin que nadie renuncie a sus ideas, tampoco podemos ser neutrales de una vergüenza que no puede seguir impune y de la que es responsable toda la humanidad.

Hay que estar en cada momento junto a las víctimas inocentes, tengan la religión, color, raza o cultura que tengan. Los asesinados de un lado y de otro ya no tienen vuelta atrás, pero sí el que no haya más. Y en gran parte, y quiero pensar que no ingenuamente, depende de la ciudadanía, que ha de romper otro techo de cristal en no pocas ocasiones voluntariamente aceptado, porque es más fácil mirar para otro lado que asumir un deber ético y moral, como también debiera ocurrir con los muchos conflictos armados activos en el mundo, olvidados unos y otros desconocidos. En ambos casos, nuestra obligación, el compromiso.

¡Solución de dos Estados!