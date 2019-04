Los recortadores Demasiado perro ¿Por qué les llamo así? Porque es lo único que proponen. Nadie conoce su programa, todo el mundo dice que no lo tienen. ¿Les conocen alguna propuesta? JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 5 abril 2019, 21:54

Un ciudadano tiene la obligación de observar a sus políticos y no solo marcarlos de cerca el día que vota, sino que debe también seguir la actualidad, ver por dónde andan, si aciertan o se equivocan, y obrar en consecuencia. Un ciudadano ha de ser crítico y eso implica tanto destacar las cosas mal hechas como valorar los aciertos de los gestores de la cosa pública para así, cuando aciertan, que se sientan reforzados, se animen y sigan en esa línea que es la búsqueda del bien común. Hay que reconocer que en esta ocasión nuestros políticos han acertado, lo han hecho de diez y hay que reconocérselo. No nos deben doler prendas al animarles a que sigan así, en esta línea. El lunes pasado se aprobó la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía en una jornada que muchos califican, creo yo que con acierto, de histórica.

Que vienen. Y es que un Estatuto es algo a lo que hay que dar algún remozado que otro porque, como nosotros, se nos hacen viejos. En los tiempos que corren y en una política como la nuestra, cainita y frentista, los ciudadanos agradecen mucho la existencia de políticos que busquen el consenso, que construyan, que amplíen los derechos de los ciudadanos. Por eso, lo del día 1 de abril fue una gran lección. Si una reforma implica a todos los grupos de la cámara, incluyendo opciones tan opuestas como PP y Podemos, es que mala, mala, no ha de ser. Espero que nuestros políticos tomen nota y continúen por esa senda. Charlaba el lunes con mi buen amigo César Nebot en la sala adjunta al hemiciclo y le dije: «Esto me recuerda a 'Juego de Tronos' -soy muy admirador de George R.R. Martin-, a cómo los regentes de los Siete Reinos, acostumbrados a matarse entre sí y conspirar unos contra otros, se ven obligados a luchar codo con codo contra la amenaza de los Caminantes Blancos que amenazan con destruir el mundo que ellos conocen». César me dijo: «Cabroncete, de eso escribo yo esta semana precisamente», y nos echamos a reír. Así que, en cuanto acaben esta columna, vayan a la página 29 y sigan con 'El Décimo Dentista', que se lo cuenta.

Los recortadores. Y es que el término 'a lo Juego de Tronos' ya lo acuñó la periodista Rosa Roda, que identificó a lo que nos viene como «Caminantes verdosos», en una muy acertada definición. Nuestros políticos, que en esto han acertado, han intentado blindar aspectos como los derechos de la comunidad gay, protección de la mujer, protección del medio ambiente o gratuitad de libros de texto. ¿Para qué? Para evitar que cuando lleguen los montaraces, los ciudadanos perdamos derechos. Y ahí han estado fetén: Víctor Martínez, Joaquín López, Óscar Urralburu y Miguel Sánchez, junto con las letradas de la Cámara y la excelente labor de Rosa Peñalver, que han sacado esto adelante. Me dice un ratoncito Pérez que López Miras, que ahora se apunta al carro, no ha sido de los más colaboradores. Este grupo de diputados que han luchado por esto -mención especial al desaparecido Pujante- tienen mucho mérito y me llama la atención que algunos de ellos no van a continuar en listas en sus respectivos partidos. Vaya pago a los servicios prestados. Pero, en fin, podemos concluir que los cuatro grupos de la cámara nos han protegido de los recortadores.

Nada positivo. ¿Por qué les llamo así? Porque es lo único que proponen. Nadie conoce su programa, todo el mundo dice que no lo tienen. ¿Les conocen alguna propuesta? ¿Algo en positivo, que sume? No. Todo es en negativo. Todo es recortar: los homosexuales, menos derechos. ¿Violencia de género?, menos derechos. ¿Salud pública? Dicen que no debe existir. ¿Medio ambiente? El cambio climático no existe. ¡Suprimir el Ministerio de Cultura! En fin, que todas sus propuestas van en una línea: recortar derechos a los ciudadanos, quitar, prohibir. A veces creemos que por vivir en una democracia de la UE, nuestras libertades civiles están aseguradísimas y no, se conquistan día a día. Y en eso, esta vez, nuestros políticos nos han dado una lección. Tengan cabeza y voten a quien suma, a quien se entiende, a aquellos que mantienen los derechos adquiridos o proponen añadir otros, no a los recortadores. Porque, ¿han hecho los montaraces alguna propuesta que añada algún derecho y no recorte los existentes? No. Bueno, rectifico, sí: «Apoyar el cine patriótico». ¿Se acuerdan de 'Raza'? Con guión de Jaime de Andrade, más conocido en los ambientes como el Generalísimo, Paquito Franco, vamos. ¿Harán un 'remake' del filme? ¿Tendrá que volver Alfredo Mayo?