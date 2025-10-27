Evitar la muerte de una menor es urgente

Sandra no cumplirá los 15 años. Se suicidó porque no soportó más el presunto acoso de tres de sus compañeras. Es necesaria la prudencia en ... una cuestión tan delicada, pero por desgracia la intrahistoria de estos casos suele repetirse.

La lógica dice que una niña sana, despreocupada y feliz no tiene motivos para quitarse la vida. Si lo hizo fue porque se sentía vejada, anulada, desprotegida, desesperada. Seguramente todo eso a la vez. Sumida en la más absoluta angustia, sin capacidad para afrontar una situación que le superaba, se quitó la vida. Y que una niña de 14 años quiera dejar voluntariamente este mundo dice muy poco de él.

Sandra engorda una lista insoportable. El 40% de los menores en España presenta malestar psicológico y el 20% ha tenido ideas suicidas. Lo dice el psicólogo Gustavo Rodríguez en su libro 'La salud mental de niños y adolescentes'. Y los datos le dan la razón. El INE registró un 2024 espeluznante. Fueron 76 suicidios de jóvenes entre 15 y 19 años, 13 más que en 2023.

La pasividad es dañina y quien la ejerce está eludiendo la responsabilidad individual de obrar bien

La menor estudiaba en el colegio de las Irlandesas de Loreto, en Sevilla. A lo mejor allí le hacían un 'bullying' más controlado, porque había ojos que vigilaban. Lo peor de la pesadilla empezaría después, cuando llegaban los guasaps, los mensajes en Instagram o TikTok...De la aventura de aprender, compartir y convivir que tiene que propiciar el entorno educativo al infierno que le hicieron pasar esas mini-miserables. Qué forma de madurar más espantosa, sobre la tumba de una compañera.

Lo fácil es que nos quedemos en las presuntas autoras materiales de esos mensajes dañinos, pero hay que ir más allá. Hablemos de la inacción de un colegio que sabía lo que estaba pasando porque la familia lo había denunciado. De los padres de esas matonas, que no se enteraron o no quisieron enterarse de la dedicación con que sus hijas se ensañaban con su compañera. De los padres en general, que no tienen ni idea de qué hacen sus hijos en las redes sociales, un territorio descontrolado donde se puede hacer y decir de todo.

Hablemos también de esos muchos chavales que cuando hay insultos, humillaciones y peleas sacan sus carísimos móviles y se dedican a grabar la escena para compartirla luego con los colegas. Para alimentar sus perfiles y escalar posiciones en el infame ranking de los likes.

Y ahí es donde estamos fallando todos: gobernantes, legisladores, jueces, comunidad educativa, padres e hijos. Porque hay que castigar ejemplarmente a los acosadores; subir la edad para tener un perfil en redes sociales; ser inflexible con conductas como la que tuvieron las compañeras de Sandra. Y dar buen ejemplo también, algo de lo que parece que se han olvidado los adultos.

Criticar gratuitamente, extender bulos, crear prejuicios y opinar de la vida de los demás sin saber están al orden del día y son malas prácticas que generan un caldo de cultivo que deriva luego en cosas peores. Si lo que queremos es una sociedad más limpia, los más jóvenes no tienen que practicar esos comportamientos.

Decía Marco Aurelio que «Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no sólo el que hace algo». ¿Qué pasa con aquellos que, pudiendo actuar para evitar una injusticia, no la impiden? ¿No es igual de perversa la inacción? La pasividad es dañina y quien la ejerce está eludiendo la responsabilidad individual de obrar bien. Siempre será más cómodo observar y quedarse quieto. Cómodo y cobarde.

Cuando acaben los ecos de este triste suceso quedará una familia destrozada. Sandra será un recuerdo, una estadística, un caso más de la España negra. Y hasta el próximo drama. Hasta que esta sociedad tome conciencia de que hay un problema muy grave que se tiene que solucionar. Y para exigir que ejerzan su liderazgo y aborden una cuestión de Salud Pública quienes tienen que hacerlo.

Potenciar la economía, crear empleo, ayudar a los emprendedores, facilitar el acceso a la vivienda, fomentar la cultura y el deporte y luchar contra la corrupción son los temas que dominan la agenda del poder y copan la de los medios. Es necesaria una actuación conjunta para hacer hueco a lo que es tan urgente como importante. Si no, las cifras del miedo irán al alza y seguiremos fracasando como sociedad. Evitar que otro menor prefiera dejar esta vida antes que disfrutar de ella debería ser urgente.