Silencio #1 (composición para teclado qwerty)

Hay ruido. Por todas partes. Somos ruido, ruido con agenda, tan llenos de ruido que casi existimos entre ruinas de sonido, exiliados de toda música, ... arrumbados para la palabra y, lo peor de todo, derrotados para el silencio.

No estoy seguro de que vaya a escribir 'Silencio (2)', tal y como promete el título de este artículo. Tenemos el cerebro acostumbrado a la secuencia, se nos ha seducido el alma con la añagaza de la continuidad lineal. No podemos evitarlo; nos han hecho así: en cuanto se presenta ante nuestros ojos algo numerado, damos por sentado que se activará una serie, una continuidad que culmine y nos entregue aquello que prometió. Hay una fe de carbonero numerario en todo ello, una espera de criatura ordenada que ya ha perdido el presente como momento realmente real a la espera de lo que ha de venir.

Digo, pues, que no estoy seguro de que llegue a escribir 'Silencio (2)', pero es que, bien pensado, no escribir tal artículo es dar cabal cumplimiento a su promesa, siempre que se considere no escribir como una efectiva presencia del silencio. No escribir quizás es el mejor modo de arruinar el ruido. La paradoja, mejor dicho, la aporía, es que quizás escribir 'Silencio (1)' es prorrumpir en el ruido redor. Creo que no es casual la proximidad acústica entre 'letra' y 'lepra', como no lo es tampoco la cercanía fonética entre 'hablar' y 'balar'.

Hay ruido. Por todas partes. Pero también música y silencio, si no es que son lo mismo

Sí, es cierto, hace tiempo que siento cierto amor y desdén por la escritura y el habla. Supongo que es debido a la saturación de falso lenguaje en que vivimos todos. A todos nos deglute la logofagia, hecha de palabra mortuoria e imagen desecada. Y así se va pasando la vida, tan sin callando.

A menudo me sucede una cosa, que ha resultado de gran gusto para mi psicoanalista. Comienzo a escribir, tal ahora mismo, y en un momento dado los dedos ganan una autonomía involuntaria que les lleva a recorrer el teclado en busca de sonidos, no de palabras. Las manos se alinean con mi oído y entonces la pantalla del ordenador parrafea como en un pentagrama ilegible, como si el mundo del significado perdiera el pulso vital. Emerge titiladora una música de las teclas que rebotan percusivas en las yemas de mis dedos; y me parecen más verdaderos esos sonidillos de martillo delicado y ruboroso que todo el ruido de frases e ingenios que yo pretendía exponer en el texto cuando comencé a escribir, un texto que deja de existir, o, quizás, que entonces existe en la exterioridad sónica del teclado que va tejiendo en la pantalla toda una secuencia inconsecuente de signos létreos que no pueden significar, que no pueden más que ser una reacción mecánica de un suceso sonoro traducido en párrafos indiscernibles. Cuando esto sucede, guardo el documento siempre con el título 'Silencio sígnico #1 (composición para teclado qwerty)'.

Pues bien, yo creo que así se escribe el destino del hombre: una síntesis de caótico significado y sublime melodía.

Tal vez alguien piense que estaría bien ahora transcribir aquí una de esas composiciones. Creo para mí que sería un error, o cuando menos, un gran equívoco, pues no haría más que mostrar algo de suyo imposible: el sonido indefectiblemente ya perdido de la percusión que suscitó el silencio sígnico. Los párrafos caóticos son la huella de una música que se ha escapado del ruido, que ha superado el tedio del significado, para alcanzar la nota feliz de la comunicación. Quizás esto es lo más serio sobre lo que he (no) escrito en mi vida.

Tenemos tantas cosas que decir, tantos mensajes que enviar, que nuestras palabras mueren azogadas en el ruido, en una caterva enloquecida de palabras e imágenes que asedian el día. Mientras todo eso pasa, hay tanta música que se nos escapa de entre los dedos cada día.

Hay ruido. Por todas partes. Pero también música y silencio, si no es que son lo mismo, como lo son amor y muerte.