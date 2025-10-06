La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El hombre perdido

Silencio #1 (composición para teclado qwerty)

A menudo me sucede una cosa. Comienzo a escribir y en un momento dado los dedos ganan una autonomía involuntaria

Rafael Herrera Guillén

Rafael Herrera Guillén

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:29

Hay ruido. Por todas partes. Somos ruido, ruido con agenda, tan llenos de ruido que casi existimos entre ruinas de sonido, exiliados de toda música, ... arrumbados para la palabra y, lo peor de todo, derrotados para el silencio.

