Nuevas vías de pensamiento en Sa Nostra

La Fundación Sa Nostra lleva a cabo desde hace unos cuatro años unas jornadas de reflexión centradas siempre en cuestiones relevantes para el presente. Y ... fíjese el lector que digo 'el presente' y no 'la actualidad', que a menudo se confunden y nos confunden. Los temas de estas jornadas son siempre de largo alcance. Bajo el rótulo general de 'Sa Nostra Conversa' se convoca a contertulios de diferentes perfiles a reflexionar en voz alta ante un auditorio genérico, de perfil abierto, como lo es la sociedad misma. Filósofos, poetas, artistas, filólogos, científicos, novelistas abordan un tema en cuestión en un formato cada vez más asentado, y que viene a sumarse a otros más tradicionales, pero quizás menos efectivos socialmente, tales como seminarios, congresos y otros encuentros académicos.

Pues bien, una de las jornadas del ciclo de este año, que se celebrará pasado mañana, tiene por título 'Noves vies de pensament'. En esta ocasión los contertulios serán el filósofo y escritor Álvaro Cortina y el autor de este artículo.

Como se aprecia, el tema planteado no es que sea relevante para el presente, es que compromete una mirada hacia el futuro. Y en eso estoy ahora, reflexionando públicamente en este artículo y tratando de indagar un poco en lo no sido, como diría Manrique. Porque una de las características de estos encuentros es evitar la escenografía magistral de la ponencia y cosas por el estilo. De modo que tiene siempre algo de improvisación, como toda conversación que de verdad lo sea.

Lo que sí puedo decir es que hallar nuevas vías de expresión del pensamiento me viene preocupando desde hace décadas. Recuerdo a un amigo americano (no el de Wenders), profesor sénior y genial, que solía decir con cierta ironía que la especialización es un deber para el científico y una desgracia para el humanista porque, quienes nos dedicamos a materias como la filosofía, tenemos la gran suerte de poder 'picar' en cualquier ámbito del saber, sin detener nuestra sed en ninguna fuente. Sólo se debe ser especialista en buscar nuevas respuestas en múltiples lugares. Esta perspectiva de H.U. Gumbrecht siempre ha sido también la mía. Y lo ha sido hasta el punto de que, desde hace unos años, he buscado otras vías de expresión del pensamiento como la pintura, con el alter ego de R.H. Guillener. Diluir el ego es algo verdaderamente saludable. A lenguajes diferentes, pseudosujetos diferentes. Al cabo, considerar que el nombre propio de nacimiento es nuestro verdadero nombre puede resultar un prejuicio narcisista como cualquier otro. El caso es que para mí la pintura es la filosofía por otros medios.

Por tanto, al pensar en la cuestión sobre nuevas vías de pensamiento, lo primero que se me viene a la cabeza es que, al menos en mi caso, no he hallado otra que la pintura, tras años de expresión escritural. Y es que siempre he sospechado de la palabra escrita, como Platón y mi siempre querido Carlo Michelstaedter. Derrida se enfadaría conmigo, y muchos pensarán que no es más que una boutade, pero quienes conocen algo de lo que he venido haciendo a lo largo de los años, saben que no bromeo. Siempre he creído más en la conversación y, más que nada, en el escuchar. Casi todos mis amigos son mayores y, por supuesto, más sabios que yo. Nada me gusta más que escucharles. Y cuando son más jóvenes que yo, no saben cómo me refrescan el alma sus palabras. De modo que no sé qué podré aportar a la conversación porque conversar sin improvisar sería como ponerle guion a un beso, no sabría bien ni sería sincero. Una cosa quizás sea verdad: quien busca nuevas vías de pensamiento se prepara para un viaje sin mapa, planifica una aventura cuyo camino desconoce. Vayamos juntos.