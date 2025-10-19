Manolo Millares: el gran olvidado del Reina Sofía

Un poquito más adelante entraré de lleno en el tema en cuestión que anuncia el título de este artículo, pero antes, discreto lector, permíteme dar ... un pequeño rodeo para dotar de cierto contexto al asunto.

Que cuál es el asunto, me preguntarás, impaciente, sin dejarme dar el rodeo. Yo te lo anticiparé: el asunto es que en 2026 se cumplirá el centenario del nacimiento de uno de los pintores españoles más importantes del siglo XX a nivel internacional; sin embargo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no va a dedicar a tan relevante efemérides ninguna exposición, cuando el deber fundamental de esta institución es articular el relato de la historia del arte español contemporáneo. Pero antes, déjame que vaya al rodeo y después lo retomamos por aquí. Voy con el rodeo.

No le voy a echar la culpa a Derrida, pero digamos que desde que dijo aquello de que «no hay nada fuera del texto», todo el mundo se ha salido del tiesto y, en cuanto caza poder, aspira a imponer un relato ('su' relato) sobre la institución pública (digo 'pública') que gobierna. Desde luego que la lucha por el relato no tiene mucho que ver (creo) con la palabra derridiana, pero el éxito epocal de una filosofía implica necesariamente su transformación en retórica del poder. Esto es un axioma: la voz del filósofo se transforma en instrumento de dominio una vez pierde su sentido originario en el debate público de lo político. A este fracaso de la filosofía se le llama éxito. Pues bien, en la cancha pública la lucha por el relato es una lucha de poder por instaurar la perspectiva de un modo particular de decir. No entraré más en esta cuestión: Mi pregunta es: ¿Por qué no entra Manolo Millares en el relato actual del Museo Nacional Reina Sofía? Yo, personalmente, no lo entiendo.

Si un relato se adapta a mi alma, entonces es que no tengo alma, tengo poder. A esto lo llamo mi libertad

No me considero ningún comarcano cerril, de los del derecho natural y el determinismo biológico. Asumo como una evidencia de justicia histórica y social la visibilización de cuantos y cuantas han sido borrados del mapa de los siglos. ¿Y? ¿Es esto incompatible con la narración de los que sí fueron visibles, como lo fue Manolo Millares?

Digamos que hoy tenemos el deber de traer a los obliterados de la historia. Pero digamos también que, si esto implica eliminar de nuestra narrativa actual a cuantos construyeron lo mejor de nuestro pasado artístico, entonces, estamos fracasando de nuevo. Alguien está fracasando en su relato cuando nos propone visibilizar a los invisibles del pasado, mientras invisibiliza a lo mejor de los visibles del pasado. Se está instaurando un nuevo sistema de olvidos. Así no se puede construir un buen relato democrático, en donde quepan todos aquellos cuya excelencia artística merecen un lugar en la historia del arte.

Si no se sabe integrar la historia narrada con la historia olvidada y recuperada, es que no se sabe gestionar el presente, porque se está olvidando de nuevo.

Manolo Millares fue y es un artista imprescindible. Si no cabe en el relato actual del Reina Sofía es que dicho relato es parcial, incumple su misión pública. Se me dirá: como todo relato. Por supuesto, pero es una parcialidad ilegítima, en la medida en que no se puede entender la historia del arte contemporáneo actual de este país sin su figura. No lo digo yo, lo dice cualquier historiador del arte.

Yo tengo una máxima, que no tiene por qué valerle a nadie más: Si un relato se adapta a mi alma, entonces es que no tengo alma, tengo poder. A esto lo llamo mi libertad.

Debe tener cuidado el gestor público, no vaya a ser que la institución que gestiona se le ajuste tanto al alma que termine por asfixiarle; como aconteció al pobre Narciso, bello, exhausto, caído en su letargo núbil, feliz y funerario.