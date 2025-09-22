A Gustavo Torner, encuentro póstumo

Quizás podría haber titulado este artículo 'A Gustavo Torner, in memoriam'. Pero no puede guardarse memoria de alguien a quien no se ha conocido. Lo ... cierto es que hubo ocasión en que pudieron cruzarse nuestros días. Pero evité la ocasión porque en esta vida uno debe, sobre todo, saber no estar.

Quizás tengo vocación de recién llegado. Suelo trabajar con la soledad felina del leopardo. Pasar largas jornadas en estricto retiro buscando alimento para surgir repentino en una zona de esa humana sabana llamada mundo de la cultura, como si nunca hubiera estado ahí. Así que, como decía, yo llevaba tiempo, bastante tiempo estudiando leopardinamente la obra de Gustavo Torner cuando se produjo ocasión de conocer al artista. Fue el 24 de junio de 2025. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ofrecía una serie de conciertos en homenaje al artista con el título 'Regalo para un centenario. Homenaje a Gustavo Torner'. Pues en efecto, a Gustavo Torner le faltaba apenas un mes para cumplir un esplendoroso siglo de vida.

En el salón de la magna institución cuidaba del auditorio un Fernando VI colgadizo y flotante, bajo palio, hermosamente respaldado por un magnífico tapiz de techo a suelo tintado con columnas granates lineadas de blanco, culminando el conjunto en dos rosáceas columnas más delgadas. Sentados, leíamos el programa: constaba de cinco piezas musicales todas inspiradas y/o dedicadas a la obra de Gustavo Torner: dos de José María Sánchez-Verdú y una de José Luis Turina, José Ramón Encinar y Tomás Marco. Pocos esperaban que el homenajeado, cuasicentenario, se personara en Madrid desde su Cuenca natal. Pero un rumor de palmas nos sacó a todos del programa y, alzando la mirada, pudimos ver al anciano titán encaminarse con toda la vida a cuestas hacia su asiento, recibido por un improvisado aplauso ya general de los presentes.

Al finalizar el concierto (emocionante, por lo demás) se produjo cierto arremolinamiento, lleno de tacto y respeto, alrededor del artista. Aquella fue la ocasión. Pero hay que saber decirle no al 'kairós'. Al cabo, siendo imaginativos, alguno de los presentes, amigos comunes, podrían haberme presentado con estas palabras: «Gustavo, éste es Rafael etc., está escribiendo un libro sobre su obra...» ¿Pero acaso era verdad que Rafael etc. estaba escribiendo un libro sobre Gustavo Torner? ¿No era más verdad que estaba escribiendo un libro sobre la existencia humana a través de la obra de Gustavo Torner? Creo que nunca lo sabré. El caso es que me deshice del 'kairós', salí del magno edificio y me marché a la vida diaria. Por fin, el 2 de septiembre envié la versión final del libro a la editorial. Cuatro días después, el 6 de septiembre, fallecía, a los cien años, en Cuenca, Gustavo Torner de la Fuente. En mi retina quedaron muchas instantáneas del tanatorio y de la misa en la catedral que, por supuesto, no describiré aquí.

Tras años de estudio de su obra, considero que Gustavo Torner fue un místico de la inmanencia. Ésta es la definición que, creo, más se le ajusta. Ésta es la principal conclusión del libro. En España no se nos da bien vivir sin lo sagrado. Somos un país en el que el pueblo grita y los sabios callan. Y callan quizás por dos motivos: o porque más les vales callar o porque anhelan el silencio, lugar donde la palabra descansa de la fatiga inmisericorde de significar. Gustavo Torner ya es silencio: es el silencio de la roca y el musgo.

El domingo 7 de septiembre el ABC de Castilla-La Mancha publicaba el obituario. En la misma página trasera se publicaba de forma absolutamente casual una entrevista que me habían hecho el viernes en la inauguración de la exposición 'Habitar el espejo' en Círculo de Arte de Toledo. Un amigo me escribió: «Qué bucles de la vida este encuentro póstumo Torner-Guillener». El 'kairós' había vencido. Por cierto, quizás tenga sentido decir el título con que se publicará el libro en 2026: 'Que la vida valga más. Arte y pensamiento en Gustavo Torner'. Descanse en paz.