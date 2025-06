Élite del fango

Francisco era matemático y marxista. Yo lo conocí hace décadas. Él estaba en la facultad de matemáticas y yo no, yo pasaba por allí e ... hicimos algo así como amistad. Lo cierto es que nunca fuimos amigos, lo que se dice amigos, pero es que no encuentro una palabra para definir aquello. El caso es que nos gustaba mucho hablar: él, además de matemático y marxista, era un tipo muy inteligente y culto. En sus argumentos siempre había una mezcla deliciosa de racionalidad e ingenuidad.

Bueno, eso creía yo al principio. Luego me di cuenta de que donde yo veía ingenuidad había más bien maldad impensada. Y con el tiempo, me percaté que donde creía ver maldad impensada había crueldad meditada. El tipo era un firme partidario de la ingeniería social en el sentido más descarnado. Yo intentaba mostrarle que eso estaba muy feo y que, al cabo, sus propuestas eran idénticas a las de Mengele. Él me insistía en que no, en que yo estaba equivocado, porque su ingeniería social estaba destinada a la justicia y el bien de la Humanidad, y por lo tanto no tenía nada de nazi ni supremacista. A mí ya empezaba a parecerme un supremo peligro y dejé de frecuentarle. Era un teórico de la manipulación en masa con muy buena conciencia de su programa.

El caso es que Francisco echó números, que era lo suyo, y se metió al PSOE. Me extrañó mucho. Pero el tipo era listo y sabía que era el único partido de izquierdas en el que se podía llegar al poder. Se presentó en su pueblo a algo y no le votó ni su prima. No fue profeta en su tierra porque, supongo, en el pueblo ya le sabían mofeta.

No basta la formación, sino que lo más importante es la suma perfecta de valores humanos y pragmatismo

Ya le tenía perdida la pista cuando el destino nos cruzó en la plaza de Santo Domingo. Era septiembre de chicharra. Lo típico: qué tal el verano y adiós. Pero no. El pobrecito tenía ganas de lamento crítico. Me comentó que en el partido todo le iba fatal. Había estado en uno de esos encuentros estivales de partido. Comprobó que allí sólo prosperaban los más trepas y tontos. Su queja era que gente culta, inteligente como él, eran desechados, arrinconados. Yo le di la razón, como a los tontos, y naturalmente pensé con alivio que en el PSOE se estaban haciendo las cosas bien. Que marginaran a aquel stalincillo era prueba de que la selección de élites funcionaba en el partido.

Con el tiempo, Francisco se sacó una plaza de profesor en secundaria. Ese mismo año, se presentó a director de un centro. Enseguida temí que lo que había desbaratado la política, iba a posibilitarlo el funcionariado. Pero ahí también fracasó aquel mengelecillo de los números. Su poder de gestión fue de tal calibre, que duró apenas un año en el puesto directivo. Supongo que su ingeniería social no funcionó. ¡Qué raro!

Si cuento hoy la historia real de Francisquín, héroe numerario, mengeliano y stalinista de corazón (perdóname si me estás leyendo, pero es que eras un peligro macho), es porque siempre lo pongo de ejemplo en privado de lo bien que funciona la selección de élites en los partidos. A menudo se cree que los más preparados e inteligentes son los que deben ascender a las más altas capas del poder. Yo no estoy de acuerdo. Creo que no basta la formación, ni mucho menos, sino que lo más importante es esa suma perfecta de valores humanos y pragmatismo. Creo que éstas eran precisamente las cualidades que ayudaron a ascender a lo más alto del poder a personas como Santos Cerdán o Koldo García.

Santos Cerdán era un sencillo electricista, que había desplegado su potencial trabajando como técnico de mantenimiento en Iberfruta y Bonduelle. Pues bien, esto no le ha impedido ascender a lo más alto, dejando por detrás a genios como mi francisquete. Por no hablar de Koldo García, gran cortador de troncos. Su brutalidad aparente esconde un espíritu delicado. Basta mirar a esos ojillos, sobre cuyas bolsas duermen dos sapos. Él también es la viva demostración de lo bien que funciona la selección de élites.

Elecciones, por favor.