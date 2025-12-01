La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hombre perdido

El eco (1)

Las palabras se las lleva el viento. Pues bien, yo quiero saber adónde se las lleva

Rafael Herrera Guillén

Rafael Herrera Guillén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:42

Amenudo, he referido aquí mis reservas hacia las palabras. No descubro nada. No es una constatación sólo mía, sino una sensación de época, propia de ... un mundo atravesado de desinformación, en el que cada vez es más difícil mantener la palabra dada porque la palabra misma ya ni se sostiene a sí misma. Casi damos por sentado que todo es mentira o, cuando menos, una realidad paralela creada artificialmente. Regresamos del mundo cada día y, ya en casa, anhelamos hallar alguna verdad, algo familiar y verdadero. Pero nos sentamos en el sofá, nos relajamos y permitimos que nuevas mentiras guionizadas nos evadan del vacío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  2. 2 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  3. 3

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  6. 6 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  7. 7

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  8. 8

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  9. 9 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»
  10. 10

    La Navidad más cara de la historia hará mella en el ahorro de las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El eco (1)