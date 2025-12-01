El eco (1)

Amenudo, he referido aquí mis reservas hacia las palabras. No descubro nada. No es una constatación sólo mía, sino una sensación de época, propia de ... un mundo atravesado de desinformación, en el que cada vez es más difícil mantener la palabra dada porque la palabra misma ya ni se sostiene a sí misma. Casi damos por sentado que todo es mentira o, cuando menos, una realidad paralela creada artificialmente. Regresamos del mundo cada día y, ya en casa, anhelamos hallar alguna verdad, algo familiar y verdadero. Pero nos sentamos en el sofá, nos relajamos y permitimos que nuevas mentiras guionizadas nos evadan del vacío.

No juzgo a mis contemporáneos, no me juzgo a mí mismo, que soy lo más contemporáneo que tengo a la mano. Soy consciente de que la historia de la humanidad se puede narrar como la historia de diferentes paradigmas falsarios. Si millones de personas se pueden poner tácitamente de acuerdo para engañar a los niños el día de Reyes, en una confabulación ilusionista moralmente intachable pero epistémicamente fatal, entonces no será difícil concluir que el resto de sistemas credenciales sobre los que se asientan las civilizaciones no son otra cosa que alargadas falacias consensuadas tácitamente.

Sin ficción la vida no es posible, y no pasa nada. Existir es representar, como Calderón y Schopenhauer nos recordaban. El problema es cuando la representación comienza a perder su legitimidad. Entonces surgen todas las sospechas hacia la palabra.

Nada nuevo bajo el sol. Ya lo dice el refranero: Las palabras se las lleva el viento. Pues bien, yo quiero saber adónde se las lleva. Y quiero saber también quién es ese viento que las captura, las roba y las esconde para que nadie pueda recuperarlas. Eso no lo dice el refrán. Eso tenemos que buscarlo cada uno de nosotros.

La respuesta más sencilla sería decir que el viento se lleva las palabras a nuestra memoria. Allí, guardadas, habitarían un lugar a medio camino entre la prisión y el hospicio. La tragedia es que, al regresarlas al mundo del sonido, siempre hay alguien, siempre hay algo, que les niega su estatuto, que les afea su presuntuosa presencia como verdad dicha, que no las reconoce como pacto.

Ante esta situación de nuestra época, se me ocurre entonces indagar en la metáfora del eco, que tanto ha inspirado a escritores y al divino Platón, alma inconmensurable. Nuestra corteza craneal sería como la concavidad donde resonarían esas palabras que habitan nuestra memoria por un tiempo hasta que son devueltas al mundo material para que allí, en ese mundo material, sean negadas como verdad. En un mundo en el que no se puede confiar en las palabras, nuestra conciencia está habitada, ineluctablemente, por palabras condenadas a la negación y a sufrir violencia. Ante el mundo, cada uno de nosotros es el eco de voces desmentidas, clausuradas, falsificadas. El viento lleva las palabras a nuestra conciencia. Y nuestra lengua lanza esas palabras al viento nuevamente, pero en su eco se adhiere la sombra de una reverberación de sospecha. Habitamos un fracaso de la escucha, hasta el punto de sentir la tentación de negar nuestra propia voz ante el tribunal de nuestra propia conciencia, que no nos absuelve, porque nos condena a repetir la acusación una y otra vez, como a la pobre ninfa Eco.

Pero los seres humanos no pueden vivir sin un poco de verdad. Justo porque el hombre es una criatura fabuladora, justo porque deplora el exceso de realidad, fabrica mundos en donde el dios de la palabra dada, el dios de la palabra dicha, debe quedar a salvo del resto del juego, pues de otro modo, el vacío ocupa el lugar de la vida.

Por todo ello, a lo largo de los siguientes artículos, me propongo ofrecer ciertas reflexiones sobre el 'eco', en tanto metáfora de una verdad que todavía habita el mundo, pero en su difícil situación de caída y olvido. Quizás estos artículos no serán palabras, sino partituras de un arte filosófico-sonoro. Ya veremos. Quiero decir, ya escucharemos.