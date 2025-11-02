Carta a Gerardo Pisarello Prados

Estimado Sr. Pisarello: permítame que le dedique mi columna con gran esperanza. La vida me ha enseñado algunas cosas. Una de ellas es que esperanza ... e ingenuidad van a menudo de la mano; pero también he aprendido otras como que el hecho de que una batalla sea imposible de ganar no es razón suficiente para no darla. En todo caso, prefiero la decepción a la inacción. Y por eso estoy ahora dedicándole esta carta. No sé en qué acabará el asunto que le indicaré inmediatamente. Lo que sí sé es que, si al cabo no se produce el objetivo justo que anhela esta carta, no será porque no he puesto mi granito de arena para que cumpla. Uno no tiene derecho a sentir decepción si no ha hecho nada para lograr lo que desea. Y esta carta es mi pequeña contribución a la causa que ahora paso a detallar.

Le escribo porque tiene usted una gran oportunidad para hacer algo bueno por la cultura de este país y sería lamentable que dejara pasar la oportunidad.

El 14 de octubre del presente se ha presentado ante la Comisión Parlamentaria de Cultura del Congreso, que usted preside, una proposición no de ley relativa a la figura de Gustavo Torner. Me he tomado la molestia de leerla y debo decir que su redacción es impecable y está perfectamente motivada.

Confío en que tenga los asesores que puedan confirmarle la importancia de Torner

En esta misma columna ya he dedicado a Gustavo Torner dos artículos. Las dos ideas principales de los mismos eran: 1. Reivindicar la enorme importancia que la obra de este artista tiene en la historia del arte español contemporáneo. 2. Invitar a las principales instituciones a hacerse cargo de su figura, máxime cuando este año se cumple el centenario de su nacimiento.

La proposición no de ley que se le ha presentado abunda en estas ideas y debo confesar que me reconcilia con la labor política. Pues, en efecto, por detrás de las broncas mediáticas, soy consciente de que hay una gran labor política en comisiones, cuya transcendencia queda fuera de la atención general, pero que conforman lo mejor de la salud democrática.

Comprenderá, Sr. Pisarello, que a mí no me importa en absoluto el color del partido político que ha puesto en marcha esta iniciativa. En esta ocasión ha sido el Partido Popular. Lo importante es la cultura de este país, que no puede dejar fuera de su relato a figuras de la talla de Gustavo Torner, cuyo trabajo hizo posible la modernización del arte de este país en los tiempos grises de dictadura, así como en los más felices de la Transición hasta los años dos mil.

Al igual que usted, yo también creo que la política institucional necesita la ayuda de la calle para rejuvenecerse y avanzar en derechos. Pero usted sabe que hay causas que, siendo cruciales para la vida de los pueblos, no generan movilización. Una de ellas, lamentablemente, es la cultura. Y es en estas cuestiones donde la responsabilidad del político es fundamental. Aunque estaría bien, no creo que Cuenca vaya a salir a las calles a reclamar que su paisano obtenga el reconocimiento institucional a nivel nacional que merece. Éste es país de fácil olvido y recuerdo torticero. Pero estoy seguro de que muchos ciudadanos agradecerían que una institución como el Reina Sofía y otros grandes centros de arte les acercaran la figura de un artista que es puro pensamiento plástico.

Me hago cargo, Sr. Pisarello, de que su formación como jurista y su origen argentino, así como su trayectoria política en defensa de los derechos sociales, puedan dejar la figura de Gustavo Torner fuera de su órbita. Nadie puede saber de todo. Sería absurdo reclamarle tal cosa. Por eso confío en que usted disponga de los asesores culturales que puedan confirmarle la importancia de Torner en la historia del arte contemporáneo español y le animen a activar la proposición no de ley.

En enero de 2026, por cierto, aparecerá un libro sobre su obra titulado 'Que la vida valga más. Arte y Pensamiento en Gustavo Torner'. Si usted lo considera, le haré llegar un ejemplar con mucho gusto.

Reciba mi consideración.