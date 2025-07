Barsureros (2)

Vamos con la segunda parte de este artículo dedicado a esos locales que por desgracia proliferan y que hemos dado en llamar 'barsureros'.

Es fácil ... intuir que esta palabra se compone de otras tres palabras que, como un crisol, sintetizan todo el significado, son a saber: bar, basura, usura. Dicho calambur conceptual se refiere al «bar de estilo moderno y aparente, que encubre una gestión usurera, rácana y pretenciosa a la vez que trata como basura a sus clientes, siempre con elegante afabilidad».

Sobre esta base, advertíamos en el artículo anterior del contagio que están sufriendo las ciudades con la extensión de estos bares de mierda, perdón por la malsonancia de nuevo, luego lo borraré, a ver si no se me pasa, como se me pasó en anterior ocasión. Retomo el hilo, que la canícula no perdona. Digo que decía que la extensión de los barsureros en detrimento de los bares de toda la vida está provocando algo socialmente lamentable: nada menos que la banalización del bar. El bar está dejando de ser un lugar socialmente importante, para convertirse en un espacio banal, en donde las personas son alimentadas y ubicadas en un estilo según el cual el cliente pasa a ser explotado. Sí, el cliente ya no es cliente: es un trabajador más y, por tanto, tiene que resultar rentable al máximo. Cómo se logra esto.

En primer lugar, se logra jugando con gestos pensados para forzar y avergonzar al cliente que no se deja explotar. En los barsureros normalmente los camareros casi nunca salen de la barra, si no es para limpiar alguna cosa o retirar alguna mesa. No hay nunca servicio de mesa, porque eso implicaría un puesto de trabajo más del que se puede prescindir obligando al cliente a servirse a sí mismo, formando parte de la plantilla y encima pagando. Y si el cliente no retira su consumición al irse, se le mira mal, como si fuera un maleducado. ¿Habráse visto disciplinamiento tal de las gentes? Yo detesto que no haya servicio de mesa por varios motivos, pero sobre todo porque es una forma de discriminar a nuestros mayores. Me da vergüenza ver a camareros jóvenes impasibles ante clientes de edad que se sientan a la mesa y les informan de que no hay servicio de mesa y no les da ningún reparo verles cómo van llevando con temor y a duras penas la bandeja hasta su destino. Es una selección de clientes nauseabunda. Esos señores mayores no vuelven al bar nunca más; un barsurero suele estar lleno de gentes jóvenes o de mediana edad. Viejetes hay muy pocos o son turistas. Así, se concluye que el barsurero banaliza el bar y es siempre un lugar hostil para el débil.

Otra de las características propias de un barsurero es la forma de gestionar las 'reservas'. Lo primero que te pregunta el camarero es si tienes reserva. Tú miras alrededor, ves que hay muchos lugares vacíos y no entiendes bien. Imaginas que están reservadas en una lista secreta que sólo tienen ellos. Pero es todo una falsedad que se guarda el encargado o el dueño para seleccionar al cliente, en función de las posibilidades de ganancia. Si son dos viejitas que pueden amenazar con pedirse dos cafés a cuenta de su pensión, les dicen con cara de penilla hipócrita que es que está todo reservado. Igualmente, si es una pareja con un molesto carro de niño que va a ocupar mucho espacio y poco gasto (porque encima habrá que calentar el potito del ente humano), tampoco pasarán. Así, se va seleccionando, perdón, discriminando a las personas, en función de su rentabilidad consumista. Podría seguir, pero ya se entiende el asquillo del lugar que, por lo demás, tienen un gran futuro gracias a la turistifecación de este país.

El barsurero es gerontofóbico, aporofóbico y explotador. Pero miras a la gente, y está tan contenta, con su alma servil engatusada, disciplinadita, tardeada.