Barsureros (1)

'Barsurero': dícese del bar de estilo moderno y aparente, que encubre una gestión usurera, rácana y pretenciosa a la vez que trata como basura ... a sus clientes, siempre con elegante afabilidad. Si no fuera porque el concepto de banalidad del mal es algo muy serio, diría que un barsurero es aquel lugar en donde se produce el más corrosivo de los fenómenos sociales que se puede producir en un país de bares como España: la banalidad del bar. Me explico, no vaya a ser que.

Los barsureros surgen insectizoides por zonas de alto postín. Aunque yo nunca supe qué es un postín, el caso es que estas zonas lo tienen alto, el postín; luego, los 'barsureros' leprosamente se extienden por toda la ciudad de lo que en otrora fue el paraíso de los barófilos de toda la vida, que una vez fue este Madrid ya entregado al destino de la vulgaridad globalizante, turistifecada y lujicida. Y advierto que no es melancolía lo que mueve este artículo, es inquietud. Inquietud por la facilidad con que la gente se deja mangonear. Pues eso, que si no fuera una cosa tan importante, diría que estamos asistiendo a la banalidad del bar.

Estos bares de mierda, uy, perdón, retiro esta frase. Cuando revise el artículo la eliminaré. Por el momento, sigo escribiendo, que pierdo el hilo. Decía que estos bares desbaratan y abaratan el ritual propio del bar, que no voy a explicar, pues confío en que el paciente lector es de esos que saben disfrutar de una charla regada de vino o cerveza, en un ambiente distendido, arreglador del mundo, donde cada parroquiano es un presidente del gobierno, un seleccionador de fútbol o lo que se le ponga en las narices entre birra y birra.

Y es que andaba yo por Serrano, con mi amigo Emilio, de quien ya he hablado en alguna ocasión en este rincón del Hombre Perdido. Nos adentramos en un barsurero porque el calor apretaba y no hallábamos mejor pesebre. El antro, límpido y escuálido como un hueso rebañado por el ansia de una bestia famélica, carecía de aire acondicionado, pero eso sí, disponía de unos modernísimos ventiladores techeros que despeinaban a cualquiera que no estuviera bien pertrechado de ungüentos fijadores. El sitio era recoleto, limpio como un quirófano. Allegados a la barra, hicimos ademán de solicitar sendas cervezas a la camarera, pero ésta, con una sonrisa de cemento, nos sugirió que nos desplazáramos medio metro, a una zona imaginariamente acotada para dos, de modo que no ocupáramos con nuestros cuerpos la otra zona de al lado en donde se ubicarían los cuerpos de los próximos clientes que entraran. Jamás vi un ordenamiento de los cuerpos tal en un bar; pensaba yo que ésa era técnica más bien de matarifes o de transportador de ganado.

En realidad, estos camareros estiraos, estas camareras estirás, son de barrio obrero y se avergüenzan (viven en el auto-odio), o cuando menos, son los perdedores modernos de una familia de posibles que se meten a servir pero no sirven para nada y la mami les pone un bar a ver si así.

El caso es que las camareras del barsurero vigilan con saña que nadie invada el espacio vital en donde ubican los cuerpos de sus clientes. Con mi sonrisa felina y mis preciosos ojillos miopes le hice saber a la ordenadora de cuerpos que no daba crédito, que era la primera vez que me asignaban con tal rigor y celo proporcional un espacio en una barra, del cual no podía salirme un centímetro. Emilio ironizó consultando si había ocupado el lugar adecuado o debía virar algún nudo más hacia popa o a proa. La capitana sonreía a nuestras palabras, con toda la simpatía cementada en su boca.

Naturalmente, no repetimos. Nos tomamos sendas cervezas y nos largamos. Pagó Emilio. Le clavaron. Previsible. Y seguimos ruta. Pero eso ya lo contaré en otra ocasión, o no.