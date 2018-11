Ahí os quedáis La independencia de los jueces y de ciertos sectores de la prensa son los dos factores que están salvando, de momento, a nuestra maltrecha democracia JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 23 noviembre 2018, 21:41

Algo así es lo que les ha dicho Manuel Marchena a estos vivos del PP y del PSOE al negarse a presidir el Tribunal Supremo ante el escándalo de los 'whatsapp' de ese personajillo llamado Cosidó. Y es que, amigos, o la sociedad civil comienza a organizarse para que podamos defendernos de esta gentuza o nos llevan a la debacle de cabeza. Porque ellos, límite no tienen ninguno. No respetan a nada ni a nadie con tal de seguir ejerciendo el poder, chupando del bote y viviendo a todo tren.

Hay dos cosas que nos salvan. La independencia de los jueces y de ciertos sectores de la prensa son los dos factores que están salvando, de momento, a nuestra maltrecha democracia. En estas mismas páginas he defendido la labor de jueces valientes y periodistas incómodos y veraces que luchan a diario por que estos 'vivales' no se lleven el ascua a su sardina. Pero es que nuestros políticos, como una suerte de modernos Midas escatológicos, todo lo que tocan lo convierten en mierda. Todo. Todo lo contaminan, todo lo estropean, todo lo manchan. No respetan a nada ni a nadie. Montesquieu lleva muerto en España desde el 82, pero esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Por qué tienen tan mal cartel nuestros políticos entre la gente de la calle? Pues por cosas como estas. Marchena no es el primero, comienza a ser innumerable la lista de jueces, abogados, escritores, artistas e investigadores de prestigio que tras interactuar unos meses con esta repugnante clase política salen por patas huyendo de lo que ven o de lo que perciben.

Ahora, a por la Justicia. Y es que estos miserables no se paran ante nada ni ante nadie para hacer realidad sus ambiciones. Y en su última ofensiva están jodiendo hasta la Justicia. Después del papelón que hizo el Supremo al desdecirse en horas tras la sentencia de las hipotecas, vivamente acojonado por los bancos, han tenido que venir los de la casta a enmerdarles más el terreno con su vergonzoso reparto de puestos en las altas instancias judiciales. Y son tan chulos, tan prepotentes y tan mezquinos, que hasta se permiten jactarse en público de que tienen amarrado, domesticado, a este o a aquel. Y claro, hasta ahí podíamos llegar. En unas semanas tenemos tormenta: el juicio del 'procés', y estos zotes, lejos de aclarar el panorama para que nuestra Justicia sea eso, justa, han arrojado nuevos nubarrones sobre el panorama, porque, ¿tienen sentido de Estado? No, padre. Solo les importa una cosa: su partido, esto es, su negocio, su 'modus vivendi'.

Más Villarejos. Es impresionante que se destape que un tipo como Cosidó utilizó a 80 agentes -¡ochenta!- durante más de dos años para seguir a Bárcenas y poder recuperar documentos sensibles sobre Rajoy, Soraya y Cospedal y no pase nada. Pero, ¿esto qué es? Esos 80 tíos tendrían que estar protegiendo a ciudadanos, siguiendo pistas islamistas o desarticulando clanes de la droga que, en el Estrecho, hacen lo que les da la gana. ¿Se hacen una idea de lo que cuesta tener a 80 tíos dedicados a eso? Este tío debería estar en prisión. Llegaron a llamar a aquello una misión «extrajudicial», toma ya. ¿Acaso no es esto fascismo puro y duro? Esto es lo que entiende nuestra clase política por gobernar: si me votan, utilizo la maquinaria del Estado para mantener el partido en el machito. Punto. ¿El bien común? Se descojonan. 80 tíos. Vamos, ni el FBI siguiendo a Unabomber.

Todos igual. Y sí, suena a tópico, pero son todos igual. Miren por ejemplo lo de TVE. Cuando gobernaba el PP quejas y más quejas del uso de la tele pública al servicio del partido. Llega el PSOE y, ¿qué hacen? Lo mismo. Usarla a su antojo. Por Dios, si hasta Podemos se ha metido en el ajo. ¿Pluralidad? ¿Libertad? ¿Democracia? Son conceptos vagos en la mente de estos tíos, delincuentes de cuello blanco, que actúan como si estuvieran al frente de un Estado totalitario. Y son tantos, tantos los que les han dicho, les hemos dicho: ahí os quedáis, que al final salen ganando porque los ciudadanos se aburren, se desesperan, desertan de la política. Y ellos se quedan, siempre se quedan, no saben hacer otra cosa. No me canso de decir que 'House of Cards' nos ha hecho un daño tremendo. Todos estos gilipollas se meten sus capítulos en vena a diario, bebiendo de la fuente como si fuera el nuevo 'El Príncipe' de Maquiavelo. Y así nos va. Cosidó no debería dimitir por lo de Marchena, debería ingresar en prisión por lo de la misión «extrajudicial».