Putrefacción Demasiado perro En tres meses de desgobierno miren cómo nos tienen: el Mar Menor muerto, 10.000 millones de deuda y a punto de ser intervenidos económicamente JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 18 octubre 2019, 22:46

Que quede claro que no hablo del Mar Menor, sino del Gobierno regional y de la triste y artificiosa coalición de las derechas que lo sustenta. Ese PP agotado, devaluado en sus cuadros y cuasi exánime que perdió las elecciones, comienza a descomponerse por los sucesos del Mar Menor al igual que les está ocurriendo a sus socios, los naranjitos. Cuando antes del verano, un grupo de valientes iniciamos contra viento y marea la iniciativa Pacto por la Regeneración pusimos una serie de objeciones a que gobernara el partido que había perdido. Por desgracia, todo lo que decíamos se ha cumplido milimétricamente. Bueno, miento, lo reconozco: esto es peor de lo que nunca llegamos a pensar.

Nos vamos a la mierda. Y no, no me refiero de nuevo al Mar Menor, me refiero a la Región de Murcia. En su momento, desde Pacto por la Regeneración, insistimos en que no era cuestión de siglas sino de salud democrática y de perpetuación de un partido en el poder. Nos parecía urgente que el régimen de 36 años del PSOE en Andalucía acabara y lo mismo para el de 24 del PP aquí. Insistimos en que la red clientelar creada pudría Murcia y que era urgente que el PP pasara a la oposición, se reorganizara, se refundara y volviera al cotarro. Hicimos ver que 'Winston' López Miras no es un tipo preparado. Nos horrorizó el nivel político, cultural, profesional y formativo de 'Indira' Franco y los cuadros de Ciudadanos. Del partido Neandertal, ni hablo, se caracterizan por alumbrar excentricidades y por no prepararse los temas hablando de oído. En fin. Venía un desastre y nos preocupaba. Pues nos quedamos cortos.

No hay nadie a los mandos. Me consta que la cosa ha hecho crisis y el Gobierno regional está en modo pánico. No saben qué hacer con el Mar Menor. Ha muerto y no saben por dónde tirar. La nueva DANA que se avecina, los futuros episodios de muerte de fauna y el hecho de que la eutrofización, el sulfhídrico y los gases de las fermentaciones que ya rezuman, indiquen que podemos llegar a un grave episodio de salud pública, les ha hecho ver la realidad. Sus amiguetes, los piratas del latifundio, se han cargado un espacio protegido emblemático. Toda Europa lo sabe, y el mundo. Se están cagando en los pantalones. 'Indira' Franco comienza a desmarcarse. Ha llegado a poner un 'me gusta' a un brillantísimo artículo de una gran profesora, María Luisa, que daba leña al 'Winston' López Miras hasta en el cielo de la boca. La gente, el día 30 en Cartagena, se echará a la calle. Ninguno queremos faltar. Los éxitos tienen muchos padres, pero los fracasos son huérfanos. 'Winston' será el tipo con el que se asesinó al Mar Menor y Luengo, también.

Desvergüenza. Y encima, con el cadáver aún caliente de nuestro Mar Menor sobre la mesa, tienen los huevazos de salir a negarlo, a reírse de la gente, a echarle la culpa a Madrid (peor que los 'indepes'), a poner tuits cursis, semipoéticos, llamando a «arrimar el hombro», ¡qué indecencia! Provocan a la gente diciendo que van a ir a las manifestaciones. Se ríen otra vez. Como si el lobo acudiera a manifestarse por la libertad de Caperucita. Y han entregado la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea a un partido que niega el cambio climático. Y abolieron las leyes que impedían la degradación del Mar Menor. Y han evitado aplicar la ley de medidas extraordinarias. Y Onda Cero ha dado la exclusiva de una información en la que se dice que la propia Consejería de Agricultura editó una guía para que los regantes evitaran las inspecciones. Fiscalía está en ello. Pero ellos siguen mintiendo, dicen que la culpa no es suya. Se vuelven a reír de nosotros.

Dimisiones. Debe dimitir Luengo, por connivencia. Debe dimitir 'Winston' López Miras, por incapaz. Debe dimitir 'Indira' Franco, porque no está preparada. Debe dimitir Teodoro por mentir diciendo que el Mar Menor estaba perfecto. Deben irse ya. No olvido el papel del Gobierno central y de Europa. Ojo, la CHS sabía todo esto y no hizo nada. Pero esto no puede quedar así. En tres meses de desgobierno miren cómo nos tienen: el Mar Menor muerto, 10.000 millones de deuda y a punto de ser intervenidos económicamente, Corvera sin aviones, los neandertales tomando decisiones sobre Educación... ¿sigo? Y ahora les cuento lo peor: nos quedan tres años y nueve meses de legislatura con esta banda. Que se vayan ya. Dentro de cuatro años, ¿qué quedará de Murcia?