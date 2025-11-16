¿Excelencia docente?

En 2024 la Universidad de Murcia concedió su medalla de oro al profesor Nuccio Ordine, cuya prematura muerte nos ha impedido pedirle opinión sobre el ... sistema de evaluación de la calidad docente implantado por esta universidad. Porque, paradojas de la vida (o, quizá, hipocresía mediante), aquellas mismas manos que distinguían al profesor Ordine, conocido por haber denunciado la transformación de los profesores en «modestos burócratas al servicio de la gestión comercial de las empresas universitarias», donde el estudiar y preparar las clases se ha convertido en un «lujo», olvidando que «un buen profesor es ante todo un infatigable estudiante»; eran las mismas que ejecutaban un sistema de evaluación del profesorado universitario que consagra todo lo que el profesor Ordine abominó.

Yo he sido uno de los que forzosamente tuvo que someterse a esta evaluación. Mis resultados no han sido del todo malos: sobresaliente, aunque no excelente (algo así como la matrícula de honor docente). Es cierto que no contaba con algunas arbitrariedades cometidas por los responsables rectorales de este dislate, a los que tendremos que llevar ante los tribunales por sus atropellos ilegales; pero reconozco que me esperaba una valoración peor, ya que soy un insumiso. Y lo soy por la convicción de que cualquiera de los profesores de los que yo aprendí, aquellos que considero que hicieron la mejor universidad, habrían obtenido unos resultados nefastos. Y es ahí a donde quiero ir.

El sistema conocido como 'docentium' postula una profunda mutación del «ser» universitario. Llevo años denunciándolo. Hasta hace no tanto, creíamos que la universidad era primero y antes que nada un espacio en el que los profesores tenían el privilegio de dedicarse a estudiar para pensar y así luego poder compartir esas inquietudes con sus estudiantes con vocación de despertarlos intelectualmente y de acercarlos a un saber complejo en las distintas disciplinas académicas. Esto cada vez es menos así. Ahora, se nos pide a los profesores que nos alejemos del estudio sosegado para dedicarnos a multi-tareas burocráticas. Además, se apuesta por un modelo de enseñanza próximo a la animación sociocultural, que menosprecia la enseñanza teórico-conceptual y que pretende que dulcifiquemos ideales como el esfuerzo introduciendo el juego en el aula.

La mejor prueba de esta degeneración se encuentra, como digo, en el baremo que rige este sistema de evaluación docente, que incluye toda una serie de dimensiones y variables que no alcanzo a comprender cómo conectan con la idea de excelencia. ¿Acaso participar en reuniones, dar clase en varias asignaturas, dirigir TFG o tutorizar alumnos erasmus es signo de 'excelencia' o de 'calidad'? En el mejor de los casos esto mide la cantidad y se podría conectar con la carga de trabajo, pero no con la calidad de lo realizado. Además, se incluyen indicadores perversos desde el punto de vista académico, tales como considerar mejor profesor a aquél que tenga más tasa de aprobados; o disparatados, como que los alumnos puntúen al profesor atendiendo a si el sistema de evaluación que ha seguido les parece «apropiado para valorar el aprendizaje y los conocimientos». Entonces, como a mis alumnos de primero de Derecho no les gustan los orales y preferirían un test descafeinado, ¿cambio mi forma de examinar para contentarles y sacar mejor nota en estas evaluaciones? ¿Si decido este curso levantar la mano y apruebo más alumnos paso ipso facto a ser mejor profesor? Según docentium, sí...

Pues bien, precisamente ahora que nuestros alumnos necesitan la mejor formación para hacer frente a una inteligencia artificial con la que están llamados a competir en talento; ahora que en los institutos empieza a advertirse el destrozo de la digitalización y de cierta pedagogía, como explicaba recientemente en este periódico la hispanista sueca Inger Enkvist; nos encontramos que bajo el mantra de la calidad y de la excelencia avanzamos en la «secundarización» de las universidades de la que alertara Ordine a través de una degradación ludópata de las enseñanzas y de burocratizar al profesorado. Como escribí en su día en estas páginas, tenemos un sistema de evaluación en el que fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, con su verborrea vacía, casi carnavalesca, obtendría por aclamación popular el cum laude docente. En definitiva, estamos ante un crimen de lesa academia perpetrado por unas autoridades académicas desnortadas con el aplauso de un sector de los universitarios que, tristemente, creo que pagarán las generaciones más jóvenes. A ver si algún candidato a rector tomara nota, y fuera valiente.