¿Excelencia docente?

Germán M. Teruel Lozano

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:12

En 2024 la Universidad de Murcia concedió su medalla de oro al profesor Nuccio Ordine, cuya prematura muerte nos ha impedido pedirle opinión sobre el ... sistema de evaluación de la calidad docente implantado por esta universidad. Porque, paradojas de la vida (o, quizá, hipocresía mediante), aquellas mismas manos que distinguían al profesor Ordine, conocido por haber denunciado la transformación de los profesores en «modestos burócratas al servicio de la gestión comercial de las empresas universitarias», donde el estudiar y preparar las clases se ha convertido en un «lujo», olvidando que «un buen profesor es ante todo un infatigable estudiante»; eran las mismas que ejecutaban un sistema de evaluación del profesorado universitario que consagra todo lo que el profesor Ordine abominó.

