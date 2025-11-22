La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alfonso Guerra, en una visita anterior a Murcia. Javier Carrión / AGM
Primero de Derecho

Cómo se construyó la democracia

Germán M. Teruel Lozano

Germán M. Teruel Lozano

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:02

Cómo se construyó la democracia es el título de la conferencia que impartirá este lunes Alfonso Guerra en el ciclo Pensar la democracia: pasado, presente ... y futuro de la democracia del 78, que organiza la Fundación CajaMurcia en la capital de nuestra Región, el cual se prolongará a lo largo de las próximas semanas. Un ciclo que precisamente entronca con el sentido de los actos desarrollados el pasado viernes, uno en Palacio Real, con la concesión del Toisón de Oro, la máxima distinción de nuestra Corona, a la reina emérita dña. Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres de nuestra Constitución vivos, Herrero de Miñón y Roca Junyent; y otro en el Congreso de los Diputados para conmemorar el cincuenta aniversario de la recuperación de la monarquía en España.

