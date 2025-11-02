Actos en la Universidad

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Primero de Derecho

Visto lo visto de este Vito, más que un acto universitario, se parecía mucho más a una suerte de masturbación colectiva

Gabriel Macanás Vicente

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:26

Puede que ya hayan visto la noticia, aunque sea secundaria: un tal Vito Zoppellari Quiles, personaje de difícil definición e incierta relevancia, está pergeñando una ... ronda de actos por distintas universidades. Popularizado por las redes sociales, participante de un medio no muy conocido (EDA TV), caricatura patria del Charlie Kirk americano, parece tener un notable -aunque no desbordante- seguimiento entre los jóvenes. Así, está yendo de campus en campus, en forma de manifestación. Las universidades no han autorizado tales actos, algunas los han prohibido y, más en general, los rectores de las universidades andaluzas han comunicado que «En la casa del conocimiento, tienen cabida todas las ideas defendidas con rigor y respeto, y todos los debates académicos, científicos y de interés social que contribuyan al progreso. Pero no es el caso de los discursos de odio, la mentira, las insidias, el negacionismo y los delitos contra el honor, que no están amparados por la libertad de expresión».

