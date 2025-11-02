Actos en la Universidad

Puede que ya hayan visto la noticia, aunque sea secundaria: un tal Vito Zoppellari Quiles, personaje de difícil definición e incierta relevancia, está pergeñando una ... ronda de actos por distintas universidades. Popularizado por las redes sociales, participante de un medio no muy conocido (EDA TV), caricatura patria del Charlie Kirk americano, parece tener un notable -aunque no desbordante- seguimiento entre los jóvenes. Así, está yendo de campus en campus, en forma de manifestación. Las universidades no han autorizado tales actos, algunas los han prohibido y, más en general, los rectores de las universidades andaluzas han comunicado que «En la casa del conocimiento, tienen cabida todas las ideas defendidas con rigor y respeto, y todos los debates académicos, científicos y de interés social que contribuyan al progreso. Pero no es el caso de los discursos de odio, la mentira, las insidias, el negacionismo y los delitos contra el honor, que no están amparados por la libertad de expresión».

Podemos estar de acuerdo en que los delitos no caben en la Universidad ni, en general, en ningún otro sitio. Sin embargo, cuando empezamos a diferenciar «todas las ideas» de «las mentiras, insidias y negacionismo» se complica la cuestión. Precisamente por ser la Universidad la casa del conocimiento, ha construido todo cuanto tenemos sólo desde la duda permanente y la crítica a las verdades asumidas. Toda 'verdad oficial', inmune a la confrontación y el debate, no es más que un dogma, en el anatema de lo que debe ser la Universidad.

Poco me importa lo execrable que pueda ser una idea o discurso, todas han de ser discutidas, sin excepción. El heliocentrismo, la evolución, la igualdad o la libertad -hasta el propio cristianismo- fueron en su momento ideas mucho más insidiosas, frente a la verdad oficial de entonces, de lo que pueden ser hoy muchos de los llamados discursos del odio. Pero fuimos capaces de pensar y, dentro de la discusión, no a sus puertas, abrazar el conocimiento y la verdad. Muchas otras ideas surgieron y, con el mismo método, quedaron en un camino que también necesita quedar adoquinado por el descarte y el error. Por eso, me da igual si alguien propone, de forma argumentada, que la solución al problema de Gaza sería la destrucción de los palestinos; o si defiende que sólo el exterminio de los judíos lo podría solucionar: una Universidad de verdad escucharía a ambos, discutiría a ambos, descartaría a ambos y seguiría luego luchando por encontrar la verdad.

Pero claro, toda discusión presupone una posición. Un argumento que rebatir. Sin embargo, de los vídeos que he visto del interfecto en las universidades a las que ha ido, no me ha parecido que exista tal cosa. Más bien parece darse una sucesión semiarticulada de proclamas, seguidas por respuestas rítmicas y exaltadas de un público entregado, sin argumento ni proposición. Algo como «¡Salvemos España!», respondido por un «¡José Antonio, Primo de Rivera!». Es difícil discutir 'eso'. No parece muy distinto a intentar encontrar un argumento que desmontara un «¡Transnistria!, ¡Vodka de patata!». Es indudable que la libertad de expresión existe, y más aún cabe en la Universidad. Pero también existe la libertad sexual y, sin embargo, algún rector podría no permitir las convocatorias de orgías en los campus. Porque, visto lo visto de este Vito, más que un acto universitario, se parecía mucho más a una suerte de masturbación colectiva -o un mitin político, que viene a ser lo mismo en realidad-. No parece que se haya acallado ninguna idea en esta ocasión, porque no parece que hubiera una idea que acallar.

La Universidad no ha de ser un instrumento político -para nadie, en absoluto-, pero sí un espacio en el que cualquier política, cualquier opción, hasta la más abominable, se pueda debatir. Si el interfecto llegara a estar dispuesto a venir a una tribuna, no a un circo, sometido a respuesta y discusión, hemos de darle la bienvenida. No puede existir el tabú, ni el miedo a ningún planteamiento. Si prohibimos, impedimos y boicoteamos un debate por miedo a que convenza, ya hemos perdido. No hay que arrastrar ningún debate a una clandestinidad donde se hará cada vez más fuerte, sino construir mentes capaces de emanciparte del populismo, de la falsa simplicidad y de la solución ficticia. No podemos ocultar realidades a nuestros jóvenes, temerosos de que si las descubren serán presa de la mentira, el odio o el autoritarismo. Debemos confiar en ellos, en nuestra razón, y llevar todo debate a la luz, para que sólo ahí, sin prohibirla inútilmente, pueda desvanecerse la oscuridad.