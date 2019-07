¿POLÍTICOS? '¡PIM, PAM, TOMA LACASITOS!' Marcos de Quinto llamó «gentuza» en Twitter al jurista catalán Ignasi Guardans. Tras lo cual, por lo visto, se sirvió una copa de una botella recién abierta de -¡oh!- Quinta do Vale Meao Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 8 julio 2019, 23:14

Hola, como ya sabe usted que «nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir», y que es bien cierto que «cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo», el caso es que ha vuelto, coincidiendo muy bien coincidido con el espectáculo cañí de los pactos para las formaciones de gobierno a los que estamos asistiendo, entre el pasmo secular y el impulso de darnos cabezazos contra la pared del despropósito político, el chico del '¡pim, pam, toma lacasitos!'. Sí, lo sé, tampoco es que nadie lo echase de menos, ni que diez años después haya regresado con el Santo Grial en la mano, pero es indudable que en su día, además de poner de moda el susodicho '¡pim pam, toma lacasitos!', y aquello de '¡viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley!', lo que vino a dejar claro ante toda España fue lo malo que resulta el alcohol, en demasía, para los cuerpos, las almas y las cabezas de chorlito. Eh, y más todavía cuando la cabeza de chorlito bebida se pone al volante.

Ares G, que así se llamaba y se llama el del '¡pim, pam, toma lacasitos!', protagonizó uno de los primeros vídeos virales tontos, de la ya inagotable lista infinita de vídeos virales tontos con los que se convive en el día a día, que se hicieron populares al mostrarle, beodo de pies a cabeza, durante un control de alcoholemia, que por supuesto no pasó por sobrados méritos propios, diciendo chorradas una detrás de otra, en perfecto orden, ante la mirada y la paciencia infinita de un guardia civil de Tráfico al que, también por méritos propios, habría que haber canonizado con todos los honores.

Pasada una década, y como protagonista de una campaña a favor de la conducción responsable, tan necesaria siempre pero incluso más todavía en fechas en las que los desplazamientos por carretera se multiplican, Ares G resurge arrepentido de su comportamiento y diciendo algunas cosas que convendría que escuchásemos no solo los conductores, sino también algunos -demasiados- de nuestros representantes políticos, que parecen estar habituándose triste y peligrosamente a soltar bobadas, e insultos, mucho más alarmantes que la del '¡pim, pam, toma lacasitos!'.

Que dice muy serio Ares G que «nos pusimos como atunes», y de ahí directos a coger el coche, '¡pim, pam, toma lacasitos!'. Que dice también que entonces era «muy joven y descerebrado», '¡pim pam, toma lacasitos!', y que a su madre, cuando vio el vídeo con él haciendo el 'chorra', «igual le dio eso que arre» porque ya estaba acostumbrada a que su hijo no fuese noticia porque la NASA quería ficharlo por lo que costase. Además, tras reconocer que el guardia civil, que se comportó el buen hombre como una verdadera madre, «se ganó una buena paella», nos pide a todos responsabilidad cuando estemos conduciendo. Tiene razón: «No puedes conducir borracho. Ya no es solo por ti, es por las demás personas que van en la vía y no tienen la culpa de que tú vayas borracho».

Menos mal que la gente cambia, cuando lo hace para bien, y que rectificar es de sabios, y que no hay mal que mil años dure y todo eso, porque es normal que a veces se nos agote la paciencia con tanto comportamiento demente, insolente, infantil, chulesco, ridículo, torpe, inadmisible, ilegal, inmoral, necio, deprimente, irresponsable, soez, indignante... Ares G era un pipiolo, un conductor novel, cuando su '¡pim, pam, toma lacasitos!' y su '¡viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley!', que gritaba incluso con emoción patriotera al mismo tiempo que, sobre todo los dos últimos 'vivas', se los estaba pasando en ese mismo instante por su epicentro genital; por suerte, ha madurado. Han pasado diez años. ¿Tendremos que esperar todo ese tiempo, diez años, a que maduren algunos de nuestros políticos, da igual veteranos que recién llegados, quienes por cierto ya están creciditos y en edad de no comportarse como garrulos proclives al insulto y a la desfachatez?

Garrulos que, incluso, los hay en apariencia finísimos, hasta que se retratan a sí mismos desnudos de la más elemental educación como hizo, lo recordarán bien porque la montó nada más aterrizar en el cargo de jaleado diputado nacional de Cs, el llamado Marcos de Quinto, el adinerado exvicepresidente de Coca-Cola que, con ademanes de muy mal gusto y nula prudencia y astucia y no digamos ya sentido de Estado, aunque sí con faltas de ortografía, llamó «gentuza» en Twitter al jurista catalán Ignasi Guardans. Tras lo cual, por lo visto se sirvió una copa de una botella recien abierta de -¡oh!- Quinta do Vale Meao. Bueno, 'pues molt bé', '¡pim, pam, toma lacasitos!'.