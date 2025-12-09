La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
Efe

Un Mundial de pelotas

A la última ·

La FIFA es una entidad muy inclusiva y todos los registros capilares se daban cita en el Kennedy Center de Washington

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

El sorteo de los partidos del Mundial fue un acontecimiento televisivo de primera magnitud y una enseñanza muy oportuna sobre la fugacidad del tiempo, con ... tantos futbolistas gordos y viejos en el patio de butacas. Las imágenes habrán tranquilizado al príncipe Bin Salman, cuyo país organizará el campeonato en el año 2034: hasta donde alcanzaba la vista solo se veían hombres y ninguno parecía gay. Eso no quiere decir que no hubiera diversidad. La FIFA es una entidad muy inclusiva y todos los registros capilares se daban cita en el Kennedy Center de Washington: calvos, melenudos, con flequillo, engominados, con barbita de cinco días, lampiños... Melania los miraba con ese aire gélido tan suyo, bello aunque un poco incoherente, como de estatua griega plantada en un Burger King.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  4. 4

    Cargas policiales, cuatro detenidos y fieles granas paralizados sin acceso al Cartagonova
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea
  7. 7 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  8. 8 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  9. 9 Estas son las tres mejores pizzerías de la Región de Murcia, según un famoso campeonato nacional
  10. 10

    La Unión Europea debatirá en 2026 la posible moratoria para los pozos de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un Mundial de pelotas

Un Mundial de pelotas