Cabalgata de la Hispanidad celebrada el fin de semana pasado en Madrid. E. P.

Hispanidad

A la última ·

Yo estoy dispuesto a pedir perdón a los pueblos hispanoamericanos a cambio de que ellos metan a todos los cantantes de reguetón en una cárcel salvadoreña

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Digamos las cosas claras: yo estoy dispuesto a pedir perdón a los pueblos hispanoamericanos a cambio de que ellos metan a todos los cantantes de ... reguetón en una cárcel salvadoreña. No admito en esto concesiones ni revisionismos. En algún momento del siglo XXI, América dejó de producir novelistas fabulosos y se especializó en músicos que solo hablan de culos, de tetas y de chingal (con ele de amol), como si ahora, cinco siglos más tarde, se estuviera verificando por fin la venganza de Moctezuma, un emperador no muy diligente pero de un sadismo espeluznante. ¡Qué culpa tendremos nosotros de las barbaridades que hiciera Hernán Cortés!

