CRÍTICA DE 'LA FAMILIA ADDAMS': ¡ME PIDO A LA ABUELA! Éxito en el Romea de la primera función de 'La familia Addams', en cartel hasta el 10 de junio Carmen Conesa y Xavi Mira, en escena en el Romea de Murcia. / guillermo carrión / agm ANTONIO ARCO Martes, 4 junio 2019, 00:03

Que la discreta y agradable partitura de Andrew Lippa no tiene nada que ver, ni en su potencia y hallazgos musicales, como tampoco en su espectacularidad, con, por ejemplo 'Los miserables', eso ya lo sabemos todos y me imagino que el primero que lo tuvo claro fue el propio Lippa desde el minuto cero. Por eso, precisamente, porque este musical de composición sencilla, que no exige hacer a sus intérpretes grandes alardes vocales y que tampoco requiere de una gran orquestación que incluya -por incluir que no quede- alguna que otra trompeta de Jericó, se disfruta muchísimo más con los ojos abiertos que cerrados, dada su agradecida teatralidad y las enormes posibilidades de lucimiento que ofrecen sus personajes, ha sido un acierto programarlo en el Teatro Romea y no en el Auditorio regional.

'La familia Addams' -¡conocerla es quererla, aunque yo no me tomaría en su casa ni un vaso de agua, y mucho menos una empanada de carne!-, es, más que un gran musical, una comedia musical; La Cubana se podría hacer cargo perfectamente de ponerla en escena, y nos reiríamos sin parar hasta quién sabe qué día de qué año, de qué... Eso es, una comedia musical tan divertida como agradable al oído, tan ingenua como tierna, tan familiar como ideal para olvidarte durante un buen rato de, por ejemplo, otras familias de cuyo nombre sí quiero acordarme para, precisamente, no olvidarme de cómo no hay que actuar en esta vida tan llena de lobos humanos: ¡los Pujol, sin ir más lejos de Cataluña!

Es difícil que no se les conozca, a los Addams, esos personajes tan endiabladamente retorcidos como sentimentales, y tan en el fondo nada monstruosos, pero muy en el fondo; personajes disparatados, amorosos, imposibles de imaginar yendo todos juntos a una función de 'El Rey León', carne muy apetitosa de televisión durante años y finalmente trasladados a musical con libreto de Marshall Brickman y Rick Elice. Era lógico que terminasen en Broadway.

Ahora llegan a Murcia en esta producción española, que firma Letsgo, en un montaje dirigido por Esteve Ferrer, que también se ha encargado de la adaptación de los textos y las letras de las canciones, en colaboración con Silvia Montesinos, muy vinculada a Murcia.

En esta versión, muy atenta a darle protagonismo a los chispazos humorísticos, no falta la crítica a Donald Trump, ni una referencia muy divertida y atinada al nulo éxito que España viene cosechando en Eurovisión. Hay muchos guiños que acercan la historia de los Addams a nuestros días.

El reparto, que logra que funcione con tino la mezcla entre gamberrada, romanticismo, defensa a ultranza de la familia como gran patrimonio de la Humanidad, descaro, punto gore, humor mordaz y otro punto escatológico, está muy acertado en conjunto; se lo pasan bien y hacen que al público le suceda lo mismo. Muy divertidos Carmen Conesa, como Morticia, y Xavi Mira como su esposo Gómez; al igual que Lydia Fairén encarnando a la sádica Miércoles, que se la regalo a quien la quiera. También en su punto Alejandro Mesa como su hermano Pugsley, y qué decir de la actriz Meritxell Duró encarnando a la indescriptible abuela de la familia, desternillante y como poseída por rayos y centellas, y deslumbrante en los momentos en que imita a Mary Poppins y a la trágica parricida Medea, que, en efecto, no pegan ni con cola en la trama, pero bendita sea la vieja por lo que nos hace gozar; '¡azúcar!', le gritaría Celia Cruz.

'Yo confieso'

También es un poema Javier Canales en el papel del mayordomo, un personaje que es un bombón cómico, y lo borda Frank Capdet como el entrañable Tío Fétido, pelín cursi de más en algún que otro momento también pelín cursi de más. Fabio Arrante encarna con corrección al joven Lucas, el amor de Miércoles, mientras que a sus padres les dan vida Andrés Navarro y Eva María Cortés, quien, ¡atención!, está genial en la escena del juego de las verdades que cierra el primer acto con 'Yo confieso', tema en el que se luce 'despendolándose' para todos los públicos, con una interpretación a lo '¿Quién teme a Virginia Woolf?' mezclada con una ingenuidad de cántaro. Todos ellos, a los que se añaden los buenos profesionales que forman el coro de muertos vivientes, muy bien arropados por el notable trabajo del equipo artístico y por los cuatro músicos en vivo. Y, ya lo saben, como cantan los Addams, «velar por la familia es lo que importa de verdad». Ah, sin olvidarnos de los muertos.