Apuntes desde la Bastilla

Volver a Dios

Ahora declarar el sentimiento religioso, afirmar que el ser humano no es nada sin la búsqueda espiritual es una revolución

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:12

Tras décadas y décadas de abandono espiritual, de abrazar árboles, de refugiarse en los paraísos artificiales de la anfetamina, tras años de soledad en los ... que el hombre juraba haber matado a Dios (el asesinato de cada generación, cada vez más ridículo), sustituida la idea de la divinidad por la frialdad del vacío, de la ciencia desligada de la moral, del feminismo, del ecologismo, del socialismo, del fascismo, el capitalismo y todos los ismos que ustedes quieran, después de tanto desvío, el ser humano ha llegado al mismo punto de siempre. De rodillas, junto al incienso y la cruz, por si acaso.

