Volver a Dios

Tras décadas y décadas de abandono espiritual, de abrazar árboles, de refugiarse en los paraísos artificiales de la anfetamina, tras años de soledad en los ... que el hombre juraba haber matado a Dios (el asesinato de cada generación, cada vez más ridículo), sustituida la idea de la divinidad por la frialdad del vacío, de la ciencia desligada de la moral, del feminismo, del ecologismo, del socialismo, del fascismo, el capitalismo y todos los ismos que ustedes quieran, después de tanto desvío, el ser humano ha llegado al mismo punto de siempre. De rodillas, junto al incienso y la cruz, por si acaso.

Por si acaso, nuestra sociedad está cambiando de nuevo. Pensaba que lo moderno era afirmar el ateísmo, ridiculizar incluso las manifestaciones religiosas del vecino. Beato, capillita, meapilas y un sinfín de palabrejas he escuchado en mis treintaytantos años. Hasta hace poco, ser religioso y mostrarlo en público era incluso una obscenidad. Uno de los tentáculos de la derecha, que manda a sus escuadrones a misa y a decorar sus casas con rosarios. Para el progresismo dominante (existe otro progresismo, claro, militante e inteligente), la herencia religiosa católica siempre ha sido una enfermedad de nuestra sociedad. Algo a extirpar. Ya saben, luchar por la plaza pública en Viernes Santo, manifestarse con una escultura del santo coño insumiso, con sus nazarenos y sus andas y reírse de los niñitos que siguen marcha atrás, como cangrejos, a todas las vírgenes de Andalucía.

Pero lo conservador ha tornado en moda. Ahora declarar el sentimiento religioso, afirmar que el ser humano no es nada sin la búsqueda espiritual (ojo, ni siquiera hablo de Dios, sino de búsqueda) es una revolución. Y no porque un pensador se haya atrevido a llevar el debate a un foro laico, sino porque Rosalía, tra-tra, se ha vestido de monja en su nuevo disco. Ha pasado de describir en tres años una masturbación a su pareja a retratarse casi como una Santa Teresa al borde del éxtasis. Sexo y transustanciación de la mano, pero por el camino ha habido millones de dólares (dólares suena mejor que euros), una ruptura retransmitida, una iconoclastia que ha resultado naif y música clásica de fondo. Lo que siempre ha habido en las iglesias.

Rosalía ha seguido el camino de grandes figuras de la Iglesia Católica, y sin necesidad de cuentas corrientes desbordantes. En realidad, aplaudo que la cantante catalana muestre lo que lleva dentro, sea lo que sea, porque admiro a la gente que es capaz de volcar su intimidad y hacerla arte. Lo que observo con sarcasmo es la multitud de críticos y el rebaño español aplaudiendo un hallazgo estético no por su calidad (quién duda que la tiene), sino por la transgresión.

El silogismo es claro. Nos dice esta España del siglo XXI, la de los Rufianes y Leyres, que considera a San Agustín rompedor, porque él también vivió su adolescencia como si nunca se fuera a morir. Amó y se dejó amar todo lo que pudo. Hasta que le llegó la hora de la conversión. Como a San Pablo, tres siglos antes. Pasó de la espada a la palabra. Y ahora está enterrado con honores en Roma. Qué decir de San Francisco de Borja, ese caballero irresistible para las damas de la corte de Carlos V, que cuando vio el cadáver de Isabel de Portugal, la emperatriz, decidió que se había acabado la vida y se metió con los jesuitas a cambiar el mundo.

La religión es necesaria, porque canaliza las frustraciones del ser humano. El espíritu, exista o no, nos ayuda a sobrellevar nuestros días, el paso del tiempo, los fracasos, a medir el éxito. Yo mismo me pasé el penúltimo verano de monasterio en monasterio por Italia, intentando escuchar una voz, probablemente la misma que Rosalía, pero sin vestirme de monja. Siglos y siglos de experiencia laica, de progresismo militante, de antorchas frente a las iglesias y Voltaires que se afanaban en anunciar que Dios era una invención humana, para concluir que el nuevo disco de la artista del momento es radical precisamente porque busca a Dios, en lugar del onanismo.

Celebro que se normalice en los debates ideológicos la búsqueda de Dios, la religiosidad como algo privado, pero que trasluce en la esfera pública. El ejemplo más nítido lo tenemos en la Magna Procesión de Murcia. Miles y miles de personas abarrotando la capital para acompañar las diversas manifestaciones con las que el ser humano ha creído representar a Cristo y a su madre. Algo tan sencillo como la madera convertida en culto. Algo tan difícil como encontrar una explicación a qué hacemos aquí. Rosalía lo ha intentado a través de la música. Ojalá la nueva inquisición laica también entienda y respete a los que deciden vivir esperando a que se desvele el misterio.