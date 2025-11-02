La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El síndrome del cíclope

La lucha de cíclopes ha salido del Congreso y se ha instalado en los bares, en las tertulias de amigos y en el ruido de las sobremesas familiares

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:22

Siempre me han dado miedo los cíclopes, pero no por su aspecto monstruoso. Eso me hacía compadecerlos. El temor residía en esa forma de ver ... el mundo, de focalizar con un solo ojo la realidad. La virtud del ser humano consiste en tener una visión dual. Mi ojo izquierdo aprecia aspectos de la vida que el derecho no consigue ver. Sucede al contrario. Mi ojo derecho logra rescatar matices que el izquierdo pierde, aunque sea por simple idealismo. Por eso me dan miedo los cíclopes, tan malhumorados siempre y tan faltos de verdad que asumen la suya como hegemónica.

