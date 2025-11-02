El síndrome del cíclope

Siempre me han dado miedo los cíclopes, pero no por su aspecto monstruoso. Eso me hacía compadecerlos. El temor residía en esa forma de ver ... el mundo, de focalizar con un solo ojo la realidad. La virtud del ser humano consiste en tener una visión dual. Mi ojo izquierdo aprecia aspectos de la vida que el derecho no consigue ver. Sucede al contrario. Mi ojo derecho logra rescatar matices que el izquierdo pierde, aunque sea por simple idealismo. Por eso me dan miedo los cíclopes, tan malhumorados siempre y tan faltos de verdad que asumen la suya como hegemónica.

El gran mal de nuestro tiempo es la ciclopeización de España. La lucha de cíclopes ha salido del Congreso y se ha instalado en los bares, en las tertulias de amigos, en el ruido de las sobremesas familiares. No hay tema que no esté embadurnado con la fétida fragancia de estos seres tan faltos de perspectiva. El ciudadano medio ya no es capaz de analizar la actualidad saliéndose del sesgo partidista multiplicado por los altavoces mediáticos. Les mostraré algún ejemplo en las siguientes líneas.

En Valencia murieron el año pasado durante la dana más de 200 personas. Ni me atrevo a escribir la cifra exacta, quedando aún cuerpos atrapados en el lodo. Esta es una verdad inopinable. No se puede modificar, por más que intentemos examinar lo que sucedió ese día. Que Mazón siga siendo el presidente de todos los valencianos es un insulto a las víctimas, a los muertos y a los vivos que aún siguen manchados de lodo. He aquí otra verdad, se mire con el ojo con el que se mire. A Mazón no lo sostiene en el poder la duda. No creo que haya nadie en su interior que todavía considere posible que el máximo representante de lo público en un día de tragedia esté despachando en una comida de favores. A Mazón lo mantiene en ese trono manchado por la ignominia la sinrazón, el oportunismo político, la desalmada estrategia de aguantar a toda cosa por si sale el sol.

Haremos otro ejercicio similar. Si Mazón no activó las alertas durante el día y muchas vidas se perdieron por esa inoperancia, podremos llegar a conclusiones similares con respecto a Sánchez, a su negativa de decretar el estado de alarma, de imponerse sobre un político menor en rango. Las vidas estaban en juego, esa mañana en la que el Gobierno decidió seguir adelante con la votación sobre la dirección de RTVE. Imagino que la severidad de la mirada hacia un caso nos dejará juzgar también al otro. Ambos están hechos de la misma sustancia: inoperancia, oportunismo y maldad. Con los muertos no se juega.

Otro ejemplo es la respuesta a la covid. Me refiero a aquellos días de febrero y marzo de 2020 en los que el Gobierno central se empeñó en decirle a la ciudadanía que el virus no era más que una simple gripe, que las mascarillas no servían, que, en realidad, el machismo mataba más que ese bichito llegado desde China. Ministros llegaron a decir eso. ¿Cuántos contagios y cuántas muertes se podían haber evitado si Sánchez e Iglesias hubieran decidido hacer caso a las alertas y no competir para ver qué manifestación del 8-M tenía más público?

Ver la culpa de Mazón por no hacer nada en las horas decisivas durante la dana pero no la de Sánchez dos meses antes en la crisis sanitaria de la covid responde más bien al síndrome del cíclope, esa carencia visual que solamente nos permite contemplar la realidad con un solo ojo. Los mismo sucede con el resultado inverso. Defender a Mazón (Dios mío, ¿quién queda en este país que dé la cara por este hombre?) pero culpar a Sánchez resulta un acto grotesco, por más que el presidente de todos mostrase mucho más interés en mandar al ejército a Gaza que a socorrer a los valencianos. Ya saben, bastaba con pedirlo.

El cíclope se ha instalado en nuestra sociedad como método de escapatoria ante cualquier debate. La realidad solo existe desde un punto de vista político, y no crítico. El síndrome del cíclope ha triunfado en España. Los discursos que escucho en la calle defienden la gestión del Gobierno central con la pulseras de los maltratadores y critican a la Junta de Andalucía por el grave error en los cribados de las mamografías. Sucede al revés. El ser mitológico abunda a derechas e izquierdas. Pulseras y mamaografías como la extensión de un partido del fútbol, mientras la música que suena de fondo es el peligro de muerte de mujeres.

El 'modus operandi' ya se ha institucionalizado en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy, para ser político, no es necesario acreditar honestidad o preservar un espíritu crítico. Basta con tener un solo ojo. Es un juego que ellos han creado y del que participamos la ciudadanía. Está dentro de nuestros hogares. Y va a ser muy difícil mirarnos al espejo y descubrir que nuestra cara tiene, en realidad, dos ojos. Algunos viven mejor siendo tuertos.