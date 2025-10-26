El insomnio de aquellos días

Se llamaba Belén y se me rompió el alma al verla abrazada a su madre, al salir de clase, en una de esas mañanas de ... la infancia tan perdida en el calendario que solamente conservo fragmentos. Teníamos ocho años. Ella había llegado a clase a mitad de curso. No encajó nunca con nosotros. No sé por qué. Recuerdo de ella que llevaba a menudo un jersey de hilo rojo y unos pendientes dorados. Su cabello era moreno y sus ojos también parecían oscuros. Nada más. Se ha volatizado el resto. Entró en clase un mediodía de enero y en junio desapareció, con el inicio de la vacaciones. En cuarto de primaria ya no estaba en el centro educativo. Pasó tan solo unos meses a nuestro lado y le hicimos la vida imposible.

No hacía falta ser explícitos para manifestarle rechazo. Ni siquiera hubo insultos. Tan solo malas caras, indiferencia. La ignorábamos por la sencilla razón de creerla diferente. Sin motivo aparente. Actuábamos por simple divertimento, por experimentar un tipo de crueldad recién hallada, como el 'Homo sapiens' que descubre que la piedra, lanzada contra otro igual, genera dolor. La niñez solamente era una excusa para no frenarnos, para restarle importancia al asunto delante de los maestros. Así lo dictaminamos el primer día que la vimos: la nueva era la rara por imposición. Nunca sería aceptada.

Yo participé de esa cacería. Provoqué silencios incómodos, que para Belén serían insoportables. Ayudé a aislarla, a hacer imposibles los pocos meses que pasó a nuestro lado. Construí con mis manos y junto a las de mis compañeros ese muro de intolerancia y de estupidez que desembocó en la angustia de una niña inocente, que llevaba los ojos marcados con ojeras porque tenía pesadillas por las noches ante la sola idea de volver a ocupar un pupitre a nuestro lado.

Belén me ayudó a entender la oscuridad que vive en mí cuando me dejo llevar por la multitud

Se me rompió el alma, sí, al salir de clase ese día señalado de mayo. Se abrazó a su madre. Era la misma chica rara y odiada sin motivo la que no tenía consuelo, llorando a lágrima viva. Agarraba la cintura materna, y esta lloraba con ella, incapaz de entender los motivos de esa amargura. Y yo sentí profundamente que era parte de ese dolor, que estaba provocando con mis ochos años de rabia e indiferencia un mal enorme que podría marcar para siempre la vida de un ser humano.

Me odié en ese momento. Empecé a saber las consecuencias de los actos. Tal vez parte de mi niñez se fue en ese abrazo. Fue una bofetada de madurez, un golpe en el estómago que me hizo sentirme estúpido. Yo no quería ser el capullo que había sido durante los meses anteriores. Cada día transcurrido al lado de Belén en el que un silencio o una palabra desafortunada le hubiese provocado dolor se me hacía insoportable. Lo supe en ese preciso instante, que me estaba convirtiendo en una mierda de niño, que la infancia no justifica la maldad, que el libre albedrío es lo que determina la bondad que pueda nacer en nosotros. Me derrumbé y quise ir a decirle a Belén que me perdonase, que quería ser su amigo y empezar de cero, que borrase todos los días anteriores y que mis compañeros y yo la trataríamos como se debe tratar a una igual.

Mi memoria ha borrado los detalles. Las palabras que dieron paso a un último mes de tranquilidad y descubrimiento, de conocer a una chica que tenía los días contados en la escuela porque ya sabía que en septiembre, tras el verano, no volvería con nosotros. Un mes de preguntas y respuestas, de cercanía. De aprendizaje. A mí Belén me ayudó a entender la oscuridad que vive dentro de mí cuando me dejo llevar por la multitud, cuando olvidamos que el individuo que está en frente es un espejo, que sus miedos e inseguridades son también nuestros huecos y futuros desvelos.

No volví a ver a Belén. Llegó cuarto de primaria y todos olvidamos a la niña que pasó fugitiva por nuestras vidas. Jamás he vuelto a comportarme así con nadie. Fue un momento crucial. De aquellos ocho años salí con una de las enseñanzas más esenciales: el peso del respeto, la importancia de no contribuir a convertir la vida de los demás en un infierno.

Hoy leo que en Sevilla, a pocos pasos de mi realidad, una niña se ha suicidado porque no aguantaba el acoso de sus compañeras de clase. Ahí está el silencio venenoso reprimido durante años, una broma repetida miles de veces, la hiel de la humillación diaria. La maldad en la infancia se contempla con cierta distancia. Se oculta que los niños también pueden ser monstruos. En la adolescencia, se sofistica la crueldad. Se perfecciona. A Belén no me la puedo quitar de la cabeza. Es la espina de mi memoria. Hoy me gustaría pedirle perdón, aunque no sepa quién es, aunque no sepa quién soy, y decirle que, en realidad, los que merecían el insomnio de aquellos días éramos nosotros.