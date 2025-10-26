La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Apuntes desde la Bastilla

El insomnio de aquellos días

La maldad en la infancia se contempla con cierta distancia. Se oculta que los niños también pueden ser monstruos

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:31

Se llamaba Belén y se me rompió el alma al verla abrazada a su madre, al salir de clase, en una de esas mañanas de ... la infancia tan perdida en el calendario que solamente conservo fragmentos. Teníamos ocho años. Ella había llegado a clase a mitad de curso. No encajó nunca con nosotros. No sé por qué. Recuerdo de ella que llevaba a menudo un jersey de hilo rojo y unos pendientes dorados. Su cabello era moreno y sus ojos también parecían oscuros. Nada más. Se ha volatizado el resto. Entró en clase un mediodía de enero y en junio desapareció, con el inicio de la vacaciones. En cuarto de primaria ya no estaba en el centro educativo. Pasó tan solo unos meses a nuestro lado y le hicimos la vida imposible.

