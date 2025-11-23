¿Con Franco vivíamos mejor?

Leí la noticia hace años. Un asilo en Dresde había recreado la década de los sesenta porque fue la época más feliz de sus huéspedes. ... Todos esos viejitos que habían soportado cincuenta años (más de media vida) de dictadura comunista elegían pasar sus últimos días en el calor del recuerdo. La memoria es una extraña invitada que ilumina precisamente los días más funestos. Ahí estaban ellos, con teléfonos de hilo con el marcador de ruleta, esos mismos aparatos que les habían pinchado durante décadas y que habían ocasionado, tal vez, un ingreso en la cárcel, una tortura o la separación familiar. Pensé que había que ser muy desconsiderado para decorar una residencia de ancianos de esta forma, pero entendí también que el ser humano es, sobre todo, nostalgia. Y que hasta el infierno se echa de menos.

La infancia es una patria, y los años sesenta significan la infancia de mis padres. ¿Fueron felices ellos a pesar de vivir en una férrea dictadura? Yo diría que sí. Observando las fotografías que quedan de esos años, imágenes en blanco y negro, se desprende una vida idealizada. No existe el desaliento, y las estrecheces, que de verdad existieron, parecen menores a las nuestras, que tenemos todo a nuestro alcance. Aquellos feroces años del franquismo fueron el escenario en el que se conocieron mis abuelos. Mi abuela Sole, que se asoma al 2026 con timidez y miedo, mira hacia atrás y se reencuentra con su marido en la cotidianidad de una dictadura. Julio murió en 1975, tres meses antes que Franco, y nadie podrá discutir que los mejores años de su vida cohabitaron con la dictadura, habiendo sido ella una humilde defensora de la democracia desde el mostrador de la carnicería de sus padres.

Es la vida, es nuestra historia. Estamos hechos de gestos cotidianos, de recuerdos al margen de la gran rueda de acontecimientos que mueven el mundo. Declarar felicidad en los años cincuenta no significa apoyar a un dictador, o convertirse en un nostálgico recalcitrante que adorna su cocina de rojigualdas con aguiluchos. Considero mezquino intentar cancelar y menospreciar todo lo que surgió durante la dictadura, despreciar el arte y la literatura que nació en esos años, renunciar a la felicidad que habitó entre la gente, porque en los hogares, de puertas para adentro, se vivió, se respiró, se amó, se odió, y sobre todo, se siguió adelante.

No creo que los españoles echen de menos a Franco. Sí creo en la ignorancia, en revenidos y desfasados individuos que sacan a pasear sus traumas y reclaman una vuelta a la dictadura como solución utópica a todos los males: la inmigración, la corrupción, la violencia y la diversidad. Y son minoría. Claro que son minoría. Un espectro de voto que fluctúa dependiendo de la demoscopia, de la situación del país, y que siempre se alimenta de las mentiras y del oportunismo. La solución de las miserias presentes no están en el pasado.

El relato de la extrema derecha que avanza sobre una España democrática conviene exclusivamente a un Gobierno en apuros, a una izquierda falta de soluciones a los problemas reales de los españoles. Franco no es un peligro en la España de 2025 y el hecho de que muriese en la cama, tras un largo gobierno sin oposición, debería avergonzar a todo el país, pero mucho más a los que hoy se proclaman antifranquistas militantes y hacen del pasado un campo de batalla para el presente.

La demagogia de poner el micrófono a chavales de 17 años en la puerta de un instituto y preguntar sobre Franco es puramente estética. Los estudiantes no saben quién fue Franco, ni lo que hizo, como no saben quién fue Adolfo Suárez, Miguel Ángel Blanco, Carlos III, Torquemada ni Santos Cerdán. Tampoco saben quién fue Lenin ni Stalin, ni se escandalizan al ver la hoz y el martillo con representación parlamentaria y millones de votos. Esa dictadura causó cien millones de muertos. Los jóvenes no saben nada porque hemos decidido, en cincuenta años de democracia, que no sepan nada. Y eso no es culpa de Franco. Intuyo ahí un gesto de rebeldía adolescente, de transgredir una norma tácita, de arramblar con un estigma sagrado, más que una confesión política.

España necesita superar ese trauma, sacar a los muertos de las fosas comunes de una vez. En España ha gobernado treinta años la izquierda. Ya es hora de que actúe más con hechos que con eslóganes. Pero es dañino para nuestro horizonte democrático seguir abriendo la herida y dar altavoz a los cuatro despistados que afirman que con Franco se vivía mejor. Pareciera que algunos líderes de izquierdas, que algunos activistas de pancarta y café, estos antifranquistas póstumos, desearían ver cumplido su sueño de tener a Franco en frente. La historia no da segundas oportunidades. Sospecho que el general volvería a morir en su cama, como hace cincuenta años.