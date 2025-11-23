La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¿Con Franco vivíamos mejor?

Los jóvenes no saben nada porque hemos decidido, en cincuenta años de democracia, que no sepan nada. Y eso no es culpa de Franco

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:28

Leí la noticia hace años. Un asilo en Dresde había recreado la década de los sesenta porque fue la época más feliz de sus huéspedes. ... Todos esos viejitos que habían soportado cincuenta años (más de media vida) de dictadura comunista elegían pasar sus últimos días en el calor del recuerdo. La memoria es una extraña invitada que ilumina precisamente los días más funestos. Ahí estaban ellos, con teléfonos de hilo con el marcador de ruleta, esos mismos aparatos que les habían pinchado durante décadas y que habían ocasionado, tal vez, un ingreso en la cárcel, una tortura o la separación familiar. Pensé que había que ser muy desconsiderado para decorar una residencia de ancianos de esta forma, pero entendí también que el ser humano es, sobre todo, nostalgia. Y que hasta el infierno se echa de menos.

