La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

En defensa de la libertad de expresión

Apuntes desde la Bastilla ·

He hablado con Soto Ivars en una biblioteca pública sevillana, escoltados por la Policía, mientras los manifestantes nos insultaban y gritaban

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:10

Sí, esta semana he presentado el libro de Soto Ivars sobre las denuncias falsas y me avergüenza tener que explicar por enésima vez que no ... hay una sola línea en la que niegue la violencia de género. He hablado con Soto Ivars en el vientre de una biblioteca pública sevillana, escoltados por la Policía Nacional, mientras los manifestantes nos insultaban y gritaban el nombre de las mujeres asesinadas en nuestra cara, como si él con su escritura y yo con mi lectura hubiésemos empuñado el cuchillo. He soportado días de presiones, de discursos políticos incendiarios que llamaban al boicot, que animaban a la violencia contra unos funcionarios públicos por permitir que se debatiese sobre un ensayo, que soltaban la bilis de una futura campaña electoral en las calles de una sociedad hastiada de odio y carente de diálogo. Me han arrojado a la cara la sospecha de la connivencia con la violencia machista, las miradas de decepción en el trabajo, los comentarios malintencionados en las redes sociales, las moralinas de personas que me conocen y que no entendían cómo utilizo mi verbo, mi presencia, para apuntalar un poco más la pirámide de huesos del dolor de las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  7. 7 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  8. 8

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad En defensa de la libertad de expresión