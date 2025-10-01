Los principios de Feijóo frente al caos migratorio de Sánchez

Mientras el líder del PP propone principios claros y de sentido común para gestionar la inmigración, el Gobierno de Sánchez permanece atrapado en la parálisis ... y el buenismo vacío que solo beneficia a mafias y desborda a España.

La inmigración es uno de los grandes desafíos de España. Un país con fronteras expuestas y un sistema de acogida saturado no puede seguir instalado en la improvisación. Mientras Pedro Sánchez se refugia en la propaganda, Alberto Núñez Feijóo ha expuesto cinco principios básicos que deberían guiar una política migratoria sensata y eficaz.

El primero es claro: «No hay política migratoria más inhumana que la que no existe». La ausencia de estrategia del Gobierno ha provocado exactamente eso: inhumanidad disfrazada de progresismo. Llegadas masivas sin control, centros hacinados, comunidades autónomas desbordadas y falta de acuerdos serios con países de origen son la consecuencia directa de la inacción socialista.

El presidente permanece paralizado entre la propaganda y el miedo a ser tachado de «inhumano» por su bloque ideológico

El segundo reafirma la soberanía nacional: «Tenemos derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra». Algo elemental que este Gobierno ha abandonado. Sánchez ha cedido el control a mafias que organizan el flujo, a ONG que imponen la agenda y a Bruselas, que dicta cuotas sin atender a la situación única de España, como la frontera sur europea. El derecho a decidir sobre nuestras fronteras no es un capricho, es un deber de Estado.

El tercero es puro sentido común: «Quien venga a aportar será bienvenido; quien venga a delinquir será expulsado». La ecuación es sencilla: integración para quienes respeten la ley y contribuyan, expulsión para quienes conviertan la delincuencia en modo de vida. Sin embargo, el Gobierno ralentiza expulsiones, desautoriza a jueces y policías y transmite un mensaje devastador: en España delinquir puede salir gratis si se es inmigrante irregular.

El cuarto principio habla de responsabilidad: «Los migrantes deben aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden ser su modo de vida». Con un sistema de bienestar ya sobrecargado, España no puede sostener que la inmigración dependa de ayudas permanentes. Se trata de ofrecer oportunidades, no cheques en blanco. Sánchez, en cambio, ha fomentado el clientelismo: subsidios sin exigencias ni planes reales de inserción laboral. Eso genera guetos, resentimiento social e incentivos perversos para nuevas llegadas.

El quinto completa la visión: «La inmigración que llegue a España preferentemente debe ser culturalmente próxima». No se trata de exclusión, sino de pragmatismo. La cercanía cultural facilita la integración y reduce conflictos. Compartir lengua, costumbres y valores acelera la convivencia. El sanchismo, sin embargo, ha tachado de «discriminatorio» este criterio, imponiendo un multiculturalismo abstracto que choca con la realidad de barrios donde la falta de integración ya es un problema evidente.

La diferencia entre Feijóo y Sánchez es la misma que entre la responsabilidad y la dejadez. El líder del PP ofrece un marco sencillo pero sólido que permitiría combinar humanidad con orden, solidaridad con seguridad e integración con exigencia. El presidente, en cambio, permanece paralizado entre la propaganda y el miedo a ser tachado de «inhumano» por su bloque ideológico. Y mientras tanto, las llegadas se disparan, las mafias se fortalecen y los ciudadanos se sienten desprotegidos.

La inmigración no puede gestionarse con pancartas ni con silencios cómplices. Necesita liderazgo, reglas claras y valentía política. Feijóo ha dado un paso al frente con principios que apelan al sentido común. España necesita un gobierno que hable claro y actúe con decisión, no un Ejecutivo que se esconde tras discursos huecos mientras la realidad se le desborda.

Los cinco principios de Alberto Núñez Feijóo marcan una hoja de ruta seria y responsable frente a la inmigración irregular: humanidad real, soberanía, seguridad, responsabilidad económica e integración cultural. Frente al actual caos socialista, el PP ofrece una alternativa objetiva, clara y viable y en la linea de algunos países de la UE.