Agua para todos, menos para la Región de Murcia

La política hidráulica del Gobierno de España, con la complicidad entusiasta de Castilla-La Mancha, ha propinado un golpe demoledor al Levante español, especialmente a ... la Región de Murcia. El último recorte al Trasvase Tajo-Segura no es una medida técnica ni coyuntural: es una decisión política, premeditada y profundamente injusta, que pone en riesgo la viabilidad económica y social de una de las zonas más productivas del país.

El Trasvase Tajo-Segura ha sido, durante más de cuatro décadas, la arteria principal que ha permitido el desarrollo agrícola, industrial y demográfico del sureste peninsular. Gracias a él, más de 50.000 hectáreas de cultivo han florecido en medio de un territorio tradicionalmente árido. Miles de agricultores, cooperativas y empresas agroalimentarias han generado empleo, riqueza y exportaciones para toda España. Hoy, sin embargo, esa infraestructura está siendo recortada por decisiones arbitrarias que responden más a intereses autonómicos y cuotas de poder que a razones de sostenibilidad real.

El Gobierno central disfraza este recorte como una medida ecológica necesaria. Pero no hay nada de técnico ni de verde en la estrategia de asfixiar a una región que ha hecho los deberes. En Murcia se ha invertido en modernización de regadíos, en sistemas de ahorro hídrico, en reutilización y eficiencia. Y, sin embargo, se la penaliza. Mientras tanto, otras comunidades que derrochan recursos hídricos ven respetados sus intereses. ¿Dónde queda la equidad territorial?

La presión de Castilla-La Mancha ha sido determinante en esta deriva. Desde Toledo se ha exigido —y conseguido— que el Tajo no comparta más agua con el Segura, como si los ríos fueran propiedad autonómica y no patrimonio nacional. Se esgrime la necesidad de aumentar los caudales ecológicos del Tajo, pero se omite que su degradación no se debe al trasvase, sino a los vertidos y a una depuración deficiente en la propia cuenca. Se está castigando a quien ha cumplido, y premiando a quien no lo ha hecho.

Este hachazo no sólo pone en jaque al campo murciano, sino también a la población general. Ya se sufren restricciones, cortes, y subidas en el precio del agua. Se compromete no sólo el regadío, sino el abastecimiento urbano y la calidad de vida en ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca y de sus respectivas agriculturas. Se está empujando al colapso a un modelo económico y social que ha demostrado ser eficiente, sostenible y solidario.

Además, el golpe al Trasvase compromete gravemente la economía nacional. La agricultura de regadío del sureste es un motor productivo del que depende buena parte del suministro alimentario interno y de las exportaciones agroalimentarias al resto de Europa. Reducir el agua disponible implica menos producción, menos empleo, menos competitividad y más dependencia del exterior. Mientras se llenan discursos de «soberanía alimentaria», se condena al abandono a quienes garantizan esa soberanía desde hace décadas.

Lo más grave, sin embargo, es la sensación de total abandono institucional. Murcia lleva años siendo marginada en los grandes debates hidrológicos del Estado. La política hídrica nacional ha sido sustituida por una estrategia de parches, concesiones partidistas y cálculos electorales. La promesa de una planificación racional del agua ha sido arrasada por el cortoplacismo y el sectarismo. Y, como siempre, los que más pierden son los que menos peso politico tienen en el reparto del poder.

Urge una rectificación. No bastan promesas de desaladoras insuficientes, caras y dependientes de energía. No bastan palabras. Hace falta una política de Estado, que entienda el agua como un bien común, gestionado desde la solidaridad, la ciencia y el sentido común. Una política que no castigue al que lo ha hecho bien, ni premie al que ha hecho dejación.

La Región de Murcia no pide privilegios. Pide justicia. Justicia para quienes han apostado por la modernización, la eficiencia y la sostenibilidad. Justicia para miles de familias que viven del campo, para empresas que exportan productos a todo el mundo, para una población que empieza a sentirse ciudadana de segunda en su propio país.

'Agua para todos' fue un lema que unió a generaciones enteras en el Levante y que conllevó masivas manifestaciones en Valencia. Hoy, ese lema suena a burla,porque el Gobierno sanchista y su acólito –el de Castilla-La Mancha– handecidido unilateralmente que en el 'todos' ya no se incluye a Murcia. ¡Y no! Murcia no se seca por el sol. Se seca por la indiferencia y el abandono de quien debe velar y protegerla. España tiene agua de sobra y solo hace falta llevarla desde donde sobra hasta donde hace falta. Esta es una cuestión elemental que debería quedar siempre al margen de la política del Gobierno, con independencia de su signo y color político. Por todo esto, el Levante español con la Región a la cabeza debe volver a levantarse y gritar de nuevo y con todas sus fuerzas: ¡Agua para todos!