Siendo niños, nos corregían padres y maestros cuando usábamos palabras y expresiones inconvenientes, según los cánones sociales del momento. Palabras de las que debíamos confesarnos ... con la fórmula «me acuso, padre, de haber dicho palabras feas». Eran pecados leves, veniales, por lo que la penitencia se resolvía con el rezo de algún 'paternoster' o avemaría. Por leves se entendía que si moríamos sin habernos confesado iríamos a parar no al Cielo sino al Purgatorio en lugar de al Infierno, el lugar donde Pedro Botero esperaba a quienes habían cometido pecados mortales para freírlos durante toda la eternidad en sus calderas de aceite hirviendo.

Al ser leves, se nos dispensaba de la siguiente pregunta, que inevitablemente surgía con relación a los 'actos impuros': ¿cuántas veces y solo o con alguien, hijo mío?

Más adelante supimos que algunas de aquellas 'palabras feas' eran, más que una contravención religiosa, un comportamiento social inadecuado que abarcaba términos que no era elegante ni discreto pronunciar en público por pertenecer a la categoría de los insultos, o mencionar elementos tabú de la convención social. Aprendimos entonces que se agrupaban bajo nombres como tacos, palabras gruesas, exabruptos, palabrotas... y que su uso no era recomendable por contravenir ciertas normas de educación y respeto. Durante tiempo, esas voces se consideraron de mal gusto, por lo que su utilización quedaba restringida a la lengua vulgar, y, si se utilizaban, algunas personas pudorosas recurrían a eufemismos que evitaban mencionarlas. Y así, 'gilipollas' se transformó en 'gilipuertas', 'gilisberto', 'gilí'... (por cierto, aquí mismo expliqué hace tiempo que, a pesar de su apariencia, 'gilipollas' carece de connotación sexual y tiene más que ver con una antigua anécdota costumbrista). 'Joder', otro ejemplo, se transformó en 'jopé', 'jobar', 'jolín', 'jo'...

Hoy día, muchas de estas restricciones sociales en el uso de lo oral han ido desapareciendo, en aras de un prurito de naturalidad que ve bien hablar en público sin los filtros que exigen el respeto a los otros y cierta elegancia deseable en el empleo del idioma. En consecuencia, un 'crescendo' imparable de este comportamiento va sembrando de palabras de mal gusto los foros de muchos medios y, sobre todo, de las redes. La llamada 'corrección política', antaño conocida como 'buena educación', es hoy una antigualla arrinconada en el desván de los trastos inútiles.

Me llama la atención la celeridad con la que se ha pasado del melindre a la basteza

Mientras que se han avanzado pasos de gigante en la proscripción de palabras despectivas e insultantes alusivas a defectos físicos y carencias intelectuales, crece el número de otras, especialmente en el ámbito de la política, que perpetúan el campo odioso de los insultos y el mal gusto y se usan tal que armas (quédense solo unos minutos ante cualquier sesión de las Cortes transmitida por un telediario de derechas o de izquierdas). Para mayor abundamiento, el Ministerio de Igualdad, para alentar una masculinidad comprometida con la erradicación de la violencia contra las mujeres, lanza una campaña cuyo lema es '¡Por huevos!'. Campaña que, aunque necesaria, envuelta en los ropajes del humor y protagonizada por el actor Paco León, no deja de ser una ordinariez.

Y, en mitad de mi argumentario, diré que todas las palabras tienen derecho a existir, porque la lengua no solo sirve para señalar el mundo sino para mostrar cómo es y se comporta el ser humano en sus espacios de luz y de sombra. En mi defensa, añadiré que no me escandalizo del uso basto y grosero de nuestra lengua, algunos de cuyos términos he empleado en ocasiones puntuales. Y, aunque conozco la utilización de las palabras como armas en el fragor de una discusión o una controversia dialéctica, me llama la atención la celeridad con la que se ha pasado del melindre a la basteza, de lo que hasta hace poco era políticamente correcto a la vulgaridad más absoluta. Sobre todo en los medios hablados y las redes, esa selva inextricable donde todo exceso tiene cabida y sobre la que no me extenderé, pues los lectores las conocen porque son la salsa con que se cocina el espectáculo global de nuestro tiempo.

El fenómeno desborda, como digo, en las redes, porque ellas y los medios hablados están sujetos, por propia idiosincrasia –sobre todo la radio–, a la espontaneidad verbal. Más renuentes a su uso son los medios escritos como revistas, libros, periódicos, salvo que reproduzcan las particularidades de la lengua oral, aunque los periódicos las van incorporando últimamente y acabarán por naturalizarlas. Las televisiones se mantienen, por ahora, en una actitud expectante, quizá porque al unir la palabra a la imagen son más vulnerables a críticas y ataques.

Creo, en fin, que no somos menos modernos si ponemos freno a ciertos desahogos orales. La contención y la mesura demuestran que la cabeza sirve para pensar y no sólo para sostener la gorra, que es lo que se lleva ahora.