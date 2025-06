Leve prontuario de frases efímeras

Compartir

También al habla de la calle le afectan las corrientes de la moda, la invención de nuevos aparatos, las vicisitudes políticas, la aparición de tendencias ... o movimientos sociales... Porque las cosas no existen si no hay un término que las defina. Digamos, para entendernos, que las palabras son el pasaporte de entrada al mundo de lo visible o lo inteligible de todo lo que somos o que nos rodea. En resumen, el completo acontecer de la sociedad y los individuos que la forman. Por eso, los hablantes hemos visto nacer no solo palabras particulares sino frases de variada estructura cuya vigencia estaba vinculada a la mayor o menor durabilidad de aquello que designaban.

Quizá recordemos los conceptos que se refugiaban en sintagmas como 'guerra fría', 'telón de acero' o 'la crisis de los misiles', referido este último a Cuba, que hoy nos resultan tan lejanos y que, para entenderlos, hay que recurrir a las hemerotecas y los libros, porque los hechos y las palabras que los designaban han pasado a anidar en la remembranza y a formar parte de la Historia. Hoy, las frases son otras porque existe no solo una aceleración de la historia sino una acumulación de situaciones que llegan, nos inquietan y más tarde se olvidan, pues sabemos que nada es para siempre, incluidas las palabras. Este acopio se debe a la sobreabundancia de 'información', publicidad abusiva y un ruido mediático que nos impide concentrarnos. Hacia los primeros años sesenta empezó a usarse en España un tipo de vidrio para las vajillas domésticas que superaba en dureza (se decía que era casi irrompible y, cuando lo hacía, se desmenuzaba en numerosos fragmentos que alejaban el peligro de sufrir dolorosos cortes) al vidrio tradicional. Además de la dureza, ofrecía una variada gama de colores nunca vistos hasta ese momento que alegraron la gris uniformidad de los comedores domésticos de aquellos años. Naturalmente, la novedad vino acompañada de su correspondiente y llamativa frase: 'vajilla duralex'. Porque 'duralex', con el significado de 'dura ley', alusivo a su irrompibilidad, se había extraído del dicho latino 'dura lex, sed lex', es decir, la ley es dura, pero es la ley. La fábrica que los producía en España (eran de origen francés) quebró, y los que hoy los imitan carecen de la belleza que ofrecían antaño. La llegada al poder en Norteamérica de un patán sin maneras ni ética ha puesto de moda la 'guerra de aranceles' Personalmente, me suenan como si fueran de otra galaxia, por su lejanía (aunque los vestí en su momento), expresiones como 'pantalones de campana', una frase que evoca toda una época, o ser 'una chica yeyé' y, sin embargo, definieron unos determinados años, un tipo de relaciones sentimentales, unos géneros de la música, unas aspiraciones y compromisos políticos y sociales... Remontándome a épocas anteriores, si a un o una joven actuales se les pregunta por la 'romana' con la que se pesaban las mercancías menudas y los animales de corral en los mercados, o por una 'perra chica', salvo que se lo haya contado un abuelo, no sabrá a qué nos referimos. Sin embargo estarán muy al día si se les habla de 'redes sociales', de 'inteligencia artificial' o de 'pollo frito al estilo de Kentucky'. Y creerán que la arroba es solo ese signo extraño relacionado con la informática y no una lejana denominación árabe para cuantificar pesos y líquidos (una arroba de vino equivale a unos dieciséis litros y las damajuanas de vidrio y los barriles suelen medir su capacidad en esa antigua medida; y una arroba de patatas pesaba alrededor de doce quilos y medio, dependiendo del área regional donde se usara). La llegada al poder en Norteamérica de un patán sin maneras ni ética, un mercachifle con escasos o nulos conocimientos intelectuales, ha puesto de moda la locución 'guerra de aranceles', que, formada con antiguas palabras, ha alcanzado una inusitada celebridad gracias al citado zascandil que ocupa la Casa Blanca. Tengo para mí que será un término efímero que seguirá perteneciendo al vocabulario de la economía y el comercio, pero que perderá la efervescencia de la primavera de 2025. Porque el tiempo suele poner las cosas en su sitio, incluso las más disparatadas. 'También esto pasará' escribía en el título de un emotivo libro la autora Milena Busquets refiriéndose a los golpes terribles que en la vida y los sentimientos personales propinan los azares de la existencia. Del moderno aparato designado con la palabra dron, que podría prestar incalculables y benéficos servicios a la sociedad y, sin embargo, se ha destinado al cobarde empleo para las sevicias de los bombardeos y la guerra, hablaré más adelante. Me temo, sin embargo, que, en este caso, su uso continuará acrecentándose para testimoniar que hemos avanzado hasta lo inimaginable en las tecnologías, pero seguimos en pañales en los ámbitos de la fraternidad y el respeto a los seres humanos.

