Qué lástima

Lamento no referirme con el título de este artículo al bellísimo y añorante poema de León Felipe –aunque aprovecho para recomendar vivamente su lectura–, sino ... al hecho de que la publicidad, aliada al dinero, se haya convertido en un elemento omnipresente en nuestra vida, en calidad de avanzadilla obligada para abrir la puerta a la actividad económica de los mercados. León Felipe, decía, el poeta hondamente humano, exiliado en Norteamérica tras la guerra civil española y cuya inolvidable 'Antología Rota', en tiempos prohibida en España y editado en Argentina por Losada, todavía teníamos que comprar por los años 70 bajo mano en ciertas librerías de la capital.

Respecto de la publicidad, hoy no resulta válido el viejo dicho 'el buen paño en el arca se vende', o lo que era lo mismo, cualquier producto de calidad no necesitaba ser exhibido porque su valía intrínseca lo hacía interesante para el comprador, y era éste quien debía ir en su busca. Hoy, las reglas de la mercadotecnia son otras: el vendedor no debe esperar la llegada del cliente. La moderna estrategia de ventas aconseja adelantarse a sus deseos, instándolo, y en ocasiones asediándolo, a comprar, mostrándole las bondades de la mercancía (y digo mercancía en un amplísimo –y lamentable– sentido; mercancías son tanto un libro y un medicamento como un programa político, un coche y una nevera: todo se vende). Algunos lectores recordarán cuando una marca de cosméticos salió de las tiendas para ofrecer casa por casa sus productos. Una táctica novedosa cuyo eslogan era 'Avon llama a su puerta'. Por su parte, la marca americana de envases plásticos Tupperware sacó sus productos de los comercios, dando un paso más allá al organizar reuniones de amas de casa en los propios hogares, donde un vendedor predicaba las bondades de la nueva mercancía. Diabólica estrategia de nuestro tiempo la de convertir el respetable espacio del hogar en una tienda. La función de buscar al consumidor adecuado la cumple hoy la publicidad presentando muy favorablemente las funciones, precios y caracteres de lo que se vende.

Digo lo anterior porque al buscar el significado de una palabra en el 'Diccionario digital de la Lengua Española' ha aparecido en una banda superior de la pantalla el mensaje: «Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de...» y aparece una entidad bancaria. De manera que debo la ampliación de mis conocimientos culturales –nunca lo hubiera pensado– no a la docta institución académica sino 'gracias a' una entidad bancaria. Y me ha venido a la mente que no parecen muy compatibles los fines bancarios, el negocio del dinero, con los que impulsa la docta institución de la Real Academia Española de la Lengua, de la que depende el Diccionario.

No deseo hacer una enmienda a la totalidad para evitar el riesgo de equivocarme, porque el mundo de hoy es como es y resulta harto difícil, cuando no imposible, tratar de enderezarlo o dotarlo de unos mínimos preceptos éticos. Obtener fuentes de financiación se ha convertido en la primera de las obligaciones de cualquier institución, sea ésta cultural, humanitaria o filantrópica, porque la cultura y las artes no pueden sostenerse por sí solas, lamentablemente, y sin la ayuda de protectores y mecenas. Las instituciones culturales vienen obligadas a solicitar financiación a los bancos, es decir, las entidades no económicas a las económicas, porque el dinero forma parte inseparable de nuestra vida y de los engranajes sociales, algo que resulta difícil dejar totalmente de lado.

Sin embargo, que el dinero lo impregne casi todo impone una vigilante cautela. No todos los patrocinios son desinteresados. A menudo, ciertas empresas, organismos y Estados buscan 'blanquear' sus actividades reprobables apoyando con dinero causas socialmente benéficas. Así ocurre cuando países escasamente democráticos financian equipos de fútbol y eventos deportivos europeos o mundiales (por ejemplo, los muy diversos –he perdido la cuenta– celebrados en los Emiratos Árabes Unidos). Ocurre igualmente que ciertos patrocinios ocultan servidumbres escasamente éticas: los de las empresas Qatar Airwais y Fly Emirates y algunos jeques árabes a equipos de fútbol de la Liga española son sospechosos porque tales apoyos e inversiones buscan conseguir un prestigio de modernidad y democracia del que carecen por su escasa, o nula, relación con los derechos humanos, la situación de la mujer, los derechos LGTBI...

Pero qué más da. El fútbol es un juguete que mantiene obnubilada y entretenida a buena parte de la población y resulta intocable a pesar de sus corruptelas y su obscena parentela con el lado más abyecto del dinero. Ningún poder político ha intentado poner coto a sus desmanes. Para muestra, un botón: sólo la Justicia se ha atrevido a frenar este disparate enviando a los juzgados y la prisión a otrora poderosos presidentes de clubes y federaciones como Núñez, Villar, Gil, Bertomeu, Lopera, del Nido, Rubiales....