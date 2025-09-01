La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Digo vivir

Qué lástima

Que el dinero lo impregne casi todo impone una vigilante cautela. No todos los patrocinios son desinteresados

Pedro Felipe Granados

Pedro Felipe Granados

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:25

Lamento no referirme con el título de este artículo al bellísimo y añorante poema de León Felipe –aunque aprovecho para recomendar vivamente su lectura–, sino ... al hecho de que la publicidad, aliada al dinero, se haya convertido en un elemento omnipresente en nuestra vida, en calidad de avanzadilla obligada para abrir la puerta a la actividad económica de los mercados. León Felipe, decía, el poeta hondamente humano, exiliado en Norteamérica tras la guerra civil española y cuya inolvidable 'Antología Rota', en tiempos prohibida en España y editado en Argentina por Losada, todavía teníamos que comprar por los años 70 bajo mano en ciertas librerías de la capital.

