La invasión totalitaria de la intimidad

Cierto día recibí en mi correo electrónico una petición insólita, en la que un familiar muy cercano me solicitaba formar parte de la red de ... sus amigos digitales. Me sorprendió tal requerimiento y de inmediato hablé con él para recomendarle que hubiera sido más adecuado habérmelo pedido de viva voz o por teléfono. Su respuesta fue que en ningún caso me había pedido tal cosa, por lo que deduje que la red digital donde guardaba su lista de direcciones se había apoderado ilegítimamente de esos datos para allegar más clientes.

Reflexioné entonces que si una empresa tecnológica había violado con total impunidad algo tan íntimo como las direcciones de amigos y parientes para ampliar su cupo de usuarios, de igual manera podía haberlo hecho para venderme publicidad o implicarme en un delito. La conclusión es pavorosa: estamos atados de pies y manos en lo relativo a nuestra intimidad frente a las manipulaciones, intromisiones, trapacerías y agresiones de las empresas digitales transnacionales, dirigidas por individuos tan escasamente fiables como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffet, Rupert Murdoch, Jeff Bezos y otros emperadores de un capitalismo depredador dirigido por ególatras incontrolados y conspiradores contra la integridad de los usuarios de las redes que dirigen. Usuarios que somos, prácticamente, quienes habitamos el primer mundo, Europa y Norteamérica y, potencialmente, el resto del orbe.

Lo más desalentador de este asunto es que, engañados por las supuestas bondades de la conectividad inmediata, nos dejamos llevar por el goce y el espejismo de abandonar la masa anónima y aborregada difundiendo imprudentemente mensajes, reflexiones, cartas, documentos médicos y de negocios, fotografías, pistas sobre cuándo estamos en casa y cuándo de viaje... Y entregamos voluntariamente a corporaciones opacas, cuyos dirigentes representan lo más zafio de un capitalismo depredador y alienante, documentos íntimos que sólo a nosotros y nuestros allegados competen, y que, al mismo tiempo, contribuyen a una hiperinflación del yo, que es ciega frente a ciertos efectos dañinos de las novedades tecnológicas porque se nos venden con el señuelo de que suponen una vida mejor. Naturalmente, excluyo de esta acerba crítica aquellas funciones digitales que nos mejoran la vida, la salud y las comunicaciones necesarias.

A estos oligopolios no les importa que el planeta se vaya al carajo, que el Polo Norte y los glaciares se derritan, que se extingan diariamente docenas de especies animales y vegetales, que se talen hectáreas de bosques cada minuto, que cada vez la riqueza de los recursos naturales y el poder emanado del latrocinio y la destrucción se concentre en pocas manos mientras crece desaforadamente el ejército de los miserables, una nueva clase social que, aun trabajando, son pobres, y a cuyos componentes conocemos con un eufemismo, 'el precariado'. Gentes a las que el Sistema mantiene con vida a base de engañifas, pues, al fin y al cabo, prestaciones como el ingreso mínimo vital (una conquista social), las pensiones a los jubilados y otras muchas subvenciones a segmentos indefensos de la población no se conceden como un ejercicio altruista de los Estados para mejorarles la vida sino para crear dependencia y, también, estimular la economía, porque tales personas, aunque depauperadas, son consumidoras de alimentos, transportes, medicinas, vestimenta e incluso, en el caso de muchos mayores, se utilizan para atender a nietos e incluso hijos, que, por despidos, externalizaciones y opresiones económicas varias, son expulsados del estado de bienestar y abandonados a su suerte. Qué sería de ellos sin la ayuda de abuelos providentes que hacen verdaderos milagros con sus magras pensiones.

Para conseguir esta dominación totalitaria, el Sistema emplea métodos arteros y enormemente sofisticados que desconocemos, pero que sufrimos, por lo que, con nuestra ingenua ayuda, estamos proporcionándole la cuerda con la que acabará ahorcándonos. Por lo pronto, debemos saber que toda conversación telefónica, toda incursión por las páginas de las redes digitales, cualquier consulta, aunque nimia, sobre salud, cultura, citas y análisis médicos, cuentas bancarias, precios de productos de consumo..., codificados por sofisticados algoritmos, ofrecen un retrato fidedigno de lo que somos, a lo que aspiramos, lo que nos gusta y lo que rechazamos, a quiénes votamos, quiénes nos son afines y a quiénes objetamos. Todo ello desemboca en la filosofía del viejo dicho: 'A quien le dices tu secreto, le entregas tu libertad'. Esa libertad que, en palabras de Alonso Quijano, «es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos» –el 'Quijote' cap. LVIII, 2ª parte–.

Hemos tardado años en excluir, por peligrosas, las armas de los hogares –al menos en España–. Ciertas tecnologías utilizadas a la ligera son armas cuyo poder de devastación personal y social aún desconocemos. Conviene, pues, continuar reflexionando sobre el hecho de que ya las tenemos dentro de casa y, lo que resulta lamentable, al alcance de niños y jóvenes.