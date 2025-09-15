La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La invasión totalitaria de la intimidad

Digo vivir ·

El Sistema emplea métodos sofisticados que desconocemos, pero sufrimos, por lo que, con nuestra ayuda, estamos proporcionándole la cuerda con la que nos ahorcará

Pedro Felipe Granados

Pedro Felipe Granados

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:54

Cierto día recibí en mi correo electrónico una petición insólita, en la que un familiar muy cercano me solicitaba formar parte de la red de ... sus amigos digitales. Me sorprendió tal requerimiento y de inmediato hablé con él para recomendarle que hubiera sido más adecuado habérmelo pedido de viva voz o por teléfono. Su respuesta fue que en ningún caso me había pedido tal cosa, por lo que deduje que la red digital donde guardaba su lista de direcciones se había apoderado ilegítimamente de esos datos para allegar más clientes.

