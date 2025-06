Hablar con los mayores

La senectud es hoy un estado vital que no cuenta con el reconocimiento social que merecen su experiencia, su contribución a la prosperidad del país ... y su categoría de fuente vívida y auténtica memoria de un pasado que es necesario conocer porque nada se construye sin unos cimientos previos. Ciertamente, la mayoría de las familias suele conceder atención y cuidado a sus mayores, en ocasiones con verdaderos comportamientos heroicos.

Conocí en Albuñol, por medio de sus hijos, a una maestra jubilada, doña Paquita Manzano, que había ejercido la docencia en Los Bérchules y Yegen, poblaciones granadinas situadas en el entorno impresionante y bellísimo de La Alpujarra. Recuerdo de doña Paquita algunas anécdotas que quiero rememorar como constatación de lo provechosas que son las conversaciones con personas mayores llenas de experiencia, sobre todo aquellas que mantienen un espíritu vivo, alejado de las melancolías y tristezas que suelen aquejar a quienes poseen una edad provecta.

Me contaba doña Paquita que había conocido en su juventud al escritor británico Gerald Brenan, residente por aquellos años anteriores a la Guerra Civil en Yegen, pueblo donde ella fue maestra. Me hablaba de su pequeña estatura, por la que los naturales de la zona lo conocían como 'don Geraldito', de su curiosidad por las costumbres y tradiciones de aquellas tierras con un pasado esplendoroso, de sus viajes a Granada y Almería en busca de información para sus investigaciones, que cuajarían en hermosos libros como 'Al sur de Granada' y 'El laberinto español'. Me relató también la conocida anécdota sobre Natalio Rivas, ministro de Instrucción Pública y diputado en Cortes, nacido en Albuñol, donde doña Paquita dirigió una escuela, quien, en un mitin antes de las elecciones, y hecha la exposición sobre las necesidades de los vecinos, que prometía resolver cuando fuese diputado, un espontáneo gritó desde el público la célebre frase: «¡Natalio, colócanos a 'tos'!». Frase que muestra el clientelismo de aquellos años (hoy continúa practicándose, quizá más sutilmente, un tráfico de influencias no menos dañino para la verdadera democracia).

En otra parte de la geografía, Nuria Pañell Bou, muy cercana en la admiración y el afecto, con al menos ocho apellidos catalanes en su genealogía, relataba algunas menudencias sobre el origen del apelativo 'culés', que ostentan orgullosamente los seguidores del Barça. Resulta que, cuando era un humilde club que aún no poseía el impresionante estadio conocido como Camp Nou y jugaba en una modesta instalación de la calle de la Industria, en los días de partido se veía desde la calle la hilera de traseros de los aficionados que ocupaban las últimas gradas. De ahí nació el apodo con que hoy se les conoce: 'culers' o culeros, denominación que convive con 'blaugrana', 'barcelonista' y 'azulgrana', en una mestiza y saludable mezcla de catalán y castellano.

En cierta ocasión, y en un mercado, habló de comprar judías 'peronas'. Extrañado del adjetivo, me informó de que la denominación procedía de cuando la escasez alimentaria de la posguerra la paliaba el presidente Perón, a través de su mujer, Evita, con el envío de productos como carne, cereales... y unas judías que recibieron este nombre en honor del mandatario argentino. Nuria practicó en el ámbito de la comunicación hablada lo que en catalán se denomina la 'barreja', es decir, la mezcla, el mestizaje, el hablar cada uno la lengua propia, sin complejos y con respeto, que tan bien refleja la excelente y premiada película 'El 47'. Un entendimiento que rechazan hoy unos pocos y exaltados nacionalistas. Nuria hablaba en catalán con vecinas procedentes del sur que le respondían en castellano. Y se entendían perfectamente.

Mediados los 90, la autovía A-92, cerca de Diezma, quedó arrasada por la crecida de un barranco. Por entonces, y por motivos familiares, acudíamos con frecuencia a Granada. En la ruta alternativa, que pasaba por la Venta del Molinillo, los ancianos del lugar se explayaban contándonos que, desde su experiencia, habían aconsejado a los técnicos de la autopista que reforzaran los cimientos al pasar por aquel barranco, que en ocasiones se desbordaba con desastrosas consecuencias. Aquellos técnicos obviaron las recomendaciones y una crecida del barranco destrozó la autovía.

Las personas mayores son un inmenso compendio de experiencias vitales, historia e información, y, cuando uno de ellos desaparece, huye por las sentinas del olvido un caudal de palabras, de sucesos históricos mayores y menores, de costumbres y maneras de entender la vida, en fin, de experiencia aprovechable para la sociedad. Una experiencia que puede servir de valiosa lección para tomar decisiones adecuadas ante los retos de la vida y los nuevos rumbos de un mundo complejo que con frecuencia no entendemos y que nos desborda. No hay que olvidar que todo lo que se crea suele edificarse sobre experiencias y claves previas. Los mayores poseen muchas de esas claves.