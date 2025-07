Ensimismados y alienados

Con el móvil y otras pantallas. Así vemos a mucha gente cuando caminamos por calles, plazas o paseos; también cuando en el restaurante comemos al ... lado de una pareja o un grupo; cuando en las Cortes alguien habla desde la tribuna; cuando observamos un corro de jóvenes sentados en el suelo de un parque o el patio del instituto; cuando viajamos en tren o autobús, o, en fin, cuando guardamos turno para una visita médica o un hospital (en las consultas ha desaparecido el cúmulo de revistas con las que entreteníamos la espera). Todos casi sin excepción consultando la absorbente pantalla. Prácticamente nadie en la hermosa ocupación de leer un libro o un periódico. Es más, quienes lo hacen aparecen como especímenes raros, quizá personas antisociales que hacen lo contrario de lo que todos, o, posiblemente, peligrosas, porque vaya usted a saber qué ideas extrañas estarán contaminando su espíritu e influyendo en sus comportamientos a través de la lectura en papel.

En estos tiempos confusos, la gente que piensa se ha vuelto sospechosa para el Sistema, que necesita ciudadanos acríticos y dóciles respecto de las ideas difundidas 'urbi et orbi' desde los púlpitos laicos de las redes, los sistemas informáticos, las multinacionales financieras, los mercados y los oligopolios de las armas, las farmacéuticas y los combustibles. También para que siga prosperando la desinformación que nos deja inermes ante las falacias, bulos y manipulaciones venidas desde arriba (porque esa información la 'bajamos' de internet).

Pasado un tiempo, toda innovación científica o tecnológica, incluso la más beneficiosa, suele ser utilizada con fines perversos, no achacables a las innovaciones sino a quienes las aplican con propósitos adulterados. La invención de la dinamita por Alfred Nobel fue originariamente una eficaz palanca para impulsar el progreso y dominar la naturaleza en beneficio del ser humano. Su utilización por el terrorismo para segar vidas es una de las aplicaciones siniestras no previstas por su creador.

Aunque habite los espacios de la lengua culta y sea de circulación algo restringida, la palabra ensimismado remite a la actitud personal de alguien sumido en sus pensamientos, en reflexiones, en tristezas y alegrías, quizá en recuerdos... El ensimismado transita por su mundo interior, aunque exteriormente aparezca desconectado del entorno físico y las personas próximas. Posiblemente, esa persona dialogue con su yo, o repase su vida, o diseccione el mundo del entorno. Quizá esté rezando...

En este tiempo de abundancias tecnológicas que mejoran la vida hasta límites insospechados, pero que también nos absorben y zarandean, encontramos a mucha gente ensimismada, absorta ante una pantalla. Me temo, sin embargo que, además de ensimismadas, esas personas estén alienadas porque, en realidad, tienen sus potencias interiores absorbidas, raptadas y anuladas por la tecnología digital. Por ello, cabría actualizar el viejo concepto, algo preterido actualmente, de la alienación. Reduciéndolo a límites divulgativos, la alienación puede considerarse, especialmente en filosofía y sociología, como un proceso por el que el individuo enajena su pensamiento y reduce su libertad al caer en las garras de fuerzas exteriores –de carácter ideológico, económico o tecnológico– que se apoderan de su yo imponiéndole una forma de ver el mundo y actuar, sin que sea consciente de ello. Otros, pues, deciden por él.

Muy presente en la historia de la filosofía y la religión, aunque con otros nombres, parece conveniente traerlo al debate público porque numerosos individuos andan absorbidos por la casi infinita oferta de las redes: diversión, bulos, información veraz y también sesgada, arte visual, cine, música, palabras. Individuos que más parecen seres alienados que ensimismados. Y ambos conceptos no son lo mismo: el ensimismamiento es un esporádico estado natural del espíritu, mientras que la alienación es una patología. El caso de los niños es altamente preocupante: no poseen filtros adecuados para protegerse de los daños potenciales de las pantallas. De ahí que en hogares, escuelas e institutos se produzcan duras aunque incruentas batallas para alejarlos de su perverso influjo, pues no suelen aceptar el cambio en su relación con las tecnologías.

Dije que toda invención científica o tecnológica comporta aplicaciones oscuras e incluso perversas que conviene neutralizar para que lo nuevo aproveche al progreso y no genere daños sociales. Algunas tímidas iniciativas se han puesto en marcha desde gobiernos e instituciones cívicas y educativas para erradicar este amenazante peligro de alienación masiva, algo imposible de llevar a cabo si no existe un consenso general del peligro que conlleva el abuso o la deficiente utilización de tales tecnologías. Si la sociedad fue capaz de ponerse de acuerdo para erradicar el tabaco de los locales públicos cerrados, algo que parecía imposible, queda la esperanza de restringir a sus usos benéficos y necesarios el uso de ciertas pantallas. Sólo de esta manera podrá decirse que las innovaciones y adelantos son un avance social y no una rémora.