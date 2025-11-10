Chiripa y serendipia

El término chiripa, un modismo coloquial de origen incierto, quieren algunos relacionarlo con la voz culta serendipia, cuyo nacimiento y avatares están documentados no solo ... en relatos orales venidos de Oriente sino en la literatura europea y americana. Posee chiripa una connotación casi festiva, trivial, y se refiere, como sabemos, a eventos fortuitos acaecidos en la vida cotidiana. Meter un gol de o por chiripa era entre los escolares lograr un tanto inesperado, aunque valioso, igual que era auténtica chiripa aprobar un examen sin haberlo preparado con anterioridad.

Creo que la única coincidencia entre ambos conceptos es que la chiripa tiene que ver con la pura suerte que puede sucederle a cualquiera, mientras que la serendipia combina el azar de un hallazgo ocasional con la sagacidad de la persona que realiza el descubrimiento de ese hecho importante y, ocasionalmente, trascendente. Se consideran serendipias célebres el descubrimiento de América y el principio de Arquímedes, e igualmente los hallazgos inesperados de la penicilina, los rayos X y el microondas, el celuloide, el 'post-it' y el LSD, entre otros muchos.

Es la serendipia una palabra con mucha historia. Me remontaré al tiempo impreciso del mito y la leyenda, a cuando vivía en Serendip, el antiguo Ceilán y hoy Sri-Lanka, el rey Giaffar. Padre de tres hijos muy queridos, les dio una amplia educación para dotarlos de las virtudes inherentes a un príncipe. Sus preceptores los instruyeron en los conocimientos y habilidades relativas a ciencias y artes. Un cúmulo de saberes que el padre quiso completar con la comprensión del mundo y sus gentes, para lo que les preparó un viaje, que, en la literatura escrita y oral, es sinónimo de fatigas y acaecimientos, pero también de adquisición de sabiduría y experiencia. En su viaje iniciático, los hermanos hallaron las huellas de un camello, a cuya vista concluyeron que el animal era ciego de un ojo, le faltaba un diente, estaba cojo y, además, acarreaba miel en un lado y mantequilla en el otro, además de otras minuciosas conjeturas. Poco después, un mercader que había perdido el camello, les preguntó por él, y, ante la respuesta tan meticulosa de los tres, los acusó de habérselo robado.

El 'método Zadig' hace referencia a la forma de lograr avances científicos partiendo de hallazgos ocasionales

Llevados ante el emperador, éste les preguntó cómo pudieron saber con exactitud tantas cosas sobre el camello sin haberlo visto. Ellos le refirieron sus deducciones: el camello había comido hierba del lado del camino en que ésta era menos verde, por lo que conjeturaron que debía de haber sido ciego de un ojo. A lo largo del recorrido quedaban montoncitos de hierba masticada del tamaño del diente de un camello, que debieron de caer por el hueco del que le faltaba al animal. El rastro sobre el suelo indicaba el arrastre de una pata, así que debía de ser cojo. En un lado del camino bullían las hormigas sobre restos de mantequilla derretida, y las moscas en el otro consumiendo la miel derramada. El juicio quedó interrumpido por el anuncio de la aparición del camello, lo que determinó el final del pleito y de la acusación contra los supuestos ladrones. Subyugó al emperador la demostración de los hermanos, por lo que los despidió con obsequios y agasajos.

Este relato popular, conocido como 'Los tres príncipes de Serendip', inspiró a Voltaire para su novela 'Zadig o el destino', ambientada en Oriente y publicada en 1747, en la que, entre otras propuestas, se defendía la habilidad para reconocer la importancia de un descubrimiento debido al azar y sus posibilidades para resolver problemas actuales o futuros.

Parece ser que fue Thomas Huxley, científico defensor de Darwin y abuelo de Aldous, el autor de 'Un mundo feliz', el primero que habló de esta especie de pesquisa detectivesco-científica calificándola como 'el método Zadig', con referencia a la forma de lograr avances científicos partiendo de hallazgos ocasionales y concurrencias oportunas, unidas a la intuición de sabios e investigadores. Fue, sin embargo, el político y escritor de novela gótica ('El castillo de Otranto') Horacio Walpole quien creó en 1754 el término 'serendipity'. El 'método Zadig' no es más que la expresión de que todo hecho que podemos observar tiene una causa o una serie de causas que lo producen. Como tal fue utilizado en sus obras por escritores como Jonathan Swift y Edgar Allan Poe, e incluso, en un pasado reciente, acabó formando parte argumental de célebres películas.

Regreso al principio para insistir en que, aunque ambas estén vinculadas con el azar y la eventualidad, no son lo mismo chiripa que serendipia. De la primera podemos ser protagonistas cualquiera de nosotros (calificables como tocados por la casualidad, suertudos, bienhadados, bendecidos por el destino, afortunados...). De la segunda, sólo unos pocos 'príncipes de Serendip', por lo general científicos e investigadores, pueden llegar a serlo e, incluso, alcanzar la gloria.