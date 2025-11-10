La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Digo vivir

Chiripa y serendipia

Aunque ambas estén vinculadas con el azar, no son lo mismo. De la primera podemos ser protagonistas cualquiera de nosotros

Pedro Felipe Granados

Pedro Felipe Granados

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:44

El término chiripa, un modismo coloquial de origen incierto, quieren algunos relacionarlo con la voz culta serendipia, cuyo nacimiento y avatares están documentados no solo ... en relatos orales venidos de Oriente sino en la literatura europea y americana. Posee chiripa una connotación casi festiva, trivial, y se refiere, como sabemos, a eventos fortuitos acaecidos en la vida cotidiana. Meter un gol de o por chiripa era entre los escolares lograr un tanto inesperado, aunque valioso, igual que era auténtica chiripa aprobar un examen sin haberlo preparado con anterioridad.

