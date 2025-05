Astucias del refranero

Compartir

No es raro que quienes confesamos haber cumplido cierta edad tengamos la costumbre inveterada de recurrir en alguna ocasión (cada vez menos) al uso de ... refranes para apoyar lo que decimos, aun a sabiendas de que muchos de ellos contienen embustes, falacias, enfoques morales y errores inadmisibles. No es verdad, como afirman algunas personas vetustas, que todos los refranes sean verdaderos, como tampoco lo es la máxima moderna de que 'todo el saber está en internet', referida al conocimiento humano. Es más, podría alegarse, 'sensu contrario', que gran cantidad de ellos deberían ser proscritos en aras de la verdad y la rectitud moral, porque las ideas que transmiten suelen contener prejuicios y dobleces sin cuento. Son acertados, por ejemplo, 'haz el bien y no mires a quién' y 'a buen hambre no hay pan duro', mientras que resultan aborrecibles otros como 'entre el hombre y la mujer nadie se debe meter' (lo que favorece las durezas de la violencia machista) o el que descaradamente propone recurrir al engaño frente a la curiosidad excesiva: 'a quien quiera saber, mentiras en él'.

El corpus del refranero es inmenso, pertenece a la lengua familiar y no ha traspasado las fronteras de lo culto. Se trata de un acúmulo de sentencias, dichos y fórmulas referidas a la conducta personal o social, además de un prontuario de recetas sobre los fenómenos meteorológicos ('por San Blas la cigüeña verás', 'año de nieves, año de bienes' o 'en abril aguas mil'). Es cierto que algunos de ellos poseen orígenes ilustres, pues son traslaciones a la lengua familiar de máximas y adagios extraídos de la religión y la filosofía moral. Hoy, su uso está en regresión y suele abundar en personas mayores (no recuerdo haber oído a jóvenes que los utilicen; es más, pienso que usarlos es signo de entrada en la edad adulta) y siempre fueron considerados una muestra de la lengua popular, aunque algunos de sus dictámenes fuesen correctos desde un punto de vista ético. Alonso Quijano afeaba a Sancho el abuso de refranes. Al tratarse de fórmulas estereotipadas y fijas, uno de sus efectos vituperables es que se convierten en recetas que reducen el pensamiento a la mínima expresión e impiden el desarrollo de explicaciones más meticulosas. En relación con el título de este artículo, abundaré sobre las 'astucias' del refranero. Una de ellas es la ambigüedad moral de muchas de sus propuestas. 'Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija' dice una de las más célebres. De ahí la consigna sobre el provecho de 'arrimarse a los buenos'. Si 'los buenos' son dignos de imitación, el refrán es certero, pero si son seres indecentes y la contraprestación es caer en el vicio y la degradación personal, el mensaje es claramente detestable. Este último es el asunto central de 'El Lazarillo', quien, para acabar con sus penalidades, decide 'arrimarse a los buenos' y convertirse en un desecho moral, consintiendo que su mujer ejerza de barragana del Arcipreste de San Salvador, su amo, a cambio de que éste le mantenga el encargo de pregonar sus vinos. Algunos de ellos amparan directamente la comisión de indignidades si revierten en el propio beneficio. Así reza 'a tuerto o a derecho, mi casa hasta el techo' ('tuerto', recuérdese, es uno de los dos participios, 'torcido' y 'tuerto', del verbo 'torcer'), que propone incrementar la propia hacienda sin poner reparo en la licitud o ilicitud de los procedimientos empleados. Igualmente rechazable es 'el fin justifica los medios'. Hoy nos horroriza el mensaje de 'ave que vuela, a la cazuela' por lo que tiene de depredador y perjudicial para la naturaleza. No menos deleznable resulta la idea contenida en 'la mujer, la pata quebrada y en casa' (la misoginia del refranero llenaría un volumen de centenares de páginas). De un pragmatismo oportunista es 'a santo que no me da, ni padrenuestro ni 'ná'. Toda una gama de indecencias, so capa de consejos, recorre las páginas del refranero: la desconfianza en las relaciones humanas se refleja en 'más vale un 'toma' que dos 'te daré'; el disimulo y la acomodación convenientes a los propios intereses aparecen en 'donde fueres, haz lo que vieres'; 'teta y sopa no caben en la boca' se creó contra quienes deciden acaparar las ventajas y beneficios de un asunto, sin dejar nada a los demás. En una nueva ocasión escribiré sobre propuestas positivas del refranero, que también las hay en abundancia. Valga una leve muestra: 'a buen entendedor, pocas palabras bastan', 'a Dios rogando y con el mazo dando' o 'el que come y deja, dos veces pone la mesa'. Hoy me decanté por sus aspectos negativos a modo de prevención contra ciertos errores de la conducta porque, como bien se sabe, 'el que avisa no es traidor'.

