Andrea Camilleri y el Palero

Hace tiempo cayó en mis manos el librito 'Gotas de Sicilia', escrito por Andrea Camilleri. Consta de varios relatos sobre sucesos ocurridos en aquella isla, ... algunos literariamente transformados. Son parte de la historia personal del escritor siciliano, conocido, entre otros méritos, por ser el creador de Salvo Montalbano, investigador policíaco cuyas peripecias relata asimismo una serie televisiva de gran éxito popular. Por cierto que el apellido Montalbano, es, según el propio Camilleri, un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, escritor español de abuela aguileña, autor igualmente de numerosos obras dignas de ser recordadas.

Volviendo a 'Gotas de Sicilia', uno de sus relatos, 'Los primeros comicios', transcurre en la semana religiosa de Pasión en 1947. Se celebran en esos momentos elecciones regionales en la isla, en las que se enfrentan comunistas y socialistas, en alianza común, contra monárquicos y agrarios en el extremo opuesto y, en el centro, la democracia cristiana. Las izquierdas, en un intento de llevar a su lado el resultado de las elecciones, idean la artimaña de cantar 'La Internacional', himno de la izquierda, en la iglesia (todos, tanto comunistas como socialistas, van a misa), en el momento en que al Resucitado se le despojase del manto que, en señal de luto, cubría las imágenes durante los días de la Pasión. Cabe señalar que la imagen sostiene en el brazo levantado un estandarte de color rojo.

El asunto acaba descubriéndose por la intervención de traidores, correveidiles y 'mandados'. Entonces, las fuerzas del centro y la derecha, que se odian a muerte, acuden separadamente al párroco para que despoje a la imagen del lábaro rojo y, en su lugar, le coloque una bandera blanca con el escudo en medio, que, por decirlo todo, estaba vinculada a la democracia cristiana. Los independentistas le piden que le ponga la de la trinacria, símbolo de la isla de Sicilia. Asediado por unos y otros, el pobre cura decide quitarle a Cristo el estandarte rojo original y dejarlo sin ninguno. El domingo de Resurrección, al destapar la figura del paño que la cubre, se da cuenta de su inmenso error: Cristo, en su ascensión al cielo, aparece sin banderolas de ningún tipo pero con el puño alzado, otro símbolo de las izquierdas. Al final del relato, Camilleri confiesa que el hecho ocurrió de verdad en su pueblo. Y añade: «Yo solo he cambiado los nombres. El joven intelectual del que hablo era yo».

Existe en la ciudad una imagen de Jesús Resucitado muy venerada en los barrios altos de la falda del castillo

Los misteriosos caminos del azar hicieron que este cuentecillo se asemeje, casi punto por punto, a un suceso ocurrido en Lorca durante la Guerra Civil. Existe en la ciudad una imagen de Jesús Resucitado muy venerada en los barrios altos de la falda del castillo, a la que popularmente se conoce como el Palero, quizá porque en la zona abundaban antaño las palas productoras de higos chumbos. Esta imagen procesiona el Domingo de Resurrección entre el fervor de sus fieles y es alcalde honorario de la ciudad desde 2002.

En los días violentos de la quema de iglesias e imágenes durante la Guerra Civil le llegó el turno al Palero, bellísima imagen de madera debida al escultor Roque López, discípulo de Salzillo. Representa a Cristo en el momento de ascender al Cielo, con un pie en el sepulcro y otro en el aire. En su brazo alzado empuña un estandarte y lleva una banda roja que le cubre el busto y que simbolizan su triunfo frente a la muerte.

Las versiones sobre cómo se salvó esta imagen de la hoguera son variadas y van desde el hecho de que fueron los propios vecinos quienes la escondieron entre las palas y de allí la trasladaron al Ayuntamiento, hasta la que más se parece al relato de Camilleri y debida al archivero de entonces Joaquín Espín Rael: Despojado Cristo del banderín que llevaba, quedó con el puño alzado y «muchas mujeres se opusieron a que fuera arrojado a la hoguera, alegando que era una escultura comunista por la banda roja que cruzaba su busto y por llevar la mano izquierda con el puño cerrado...».

Otras investigaciones detallan que un grupo de amigos bajaron la imagen de su trono en la iglesia, trasladándolo al archivo municipal, desde donde, acabada la guerra, fue llevada a la iglesia de San Patricio, sede actual de la Archicofradía donde se venera.

De esta historia, lejana en las brumas del tiempo, han escrito personas que vivieron en esta época, cuyos escritos he consultado para no errar en mi propio relato. Personas como Francisco Tudela, Antonio Valero, José Sala, el citado archivero Joaquín Espín Rael y otros ofrecen testimonios del hecho. ¿Coincidencias, casualidades, avatares impredecibles de una historia que difiere en los detalles pero coincide en lo esencial? En todo caso, unos sucesos que, por su singularidad, resultan curiosos de conocer.