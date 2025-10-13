La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Digo vivir

Andrea Camilleri y el Palero

Los misteriosos caminos del azar hicieron que un cuento suyo se asemeje, casi punto por punto, a un suceso ocurrido en Lorca durante la Guerra Civil

Pedro Felipe Granados

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:36

Hace tiempo cayó en mis manos el librito 'Gotas de Sicilia', escrito por Andrea Camilleri. Consta de varios relatos sobre sucesos ocurridos en aquella isla, ... algunos literariamente transformados. Son parte de la historia personal del escritor siciliano, conocido, entre otros méritos, por ser el creador de Salvo Montalbano, investigador policíaco cuyas peripecias relata asimismo una serie televisiva de gran éxito popular. Por cierto que el apellido Montalbano, es, según el propio Camilleri, un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, escritor español de abuela aguileña, autor igualmente de numerosos obras dignas de ser recordadas.

