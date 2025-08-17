Agentes publicitarios gratuitos

La publicidad, esa formidable máquina creativa al servicio de los mercados, ha inventado una maquiavélica manera para difundir información sobre los productos que promociona. Porque ... la publicidad no descansa en su empeño de que el máximo de personas se convierta en clientes y usuarios de una marca o un producto de consumo, para lo cual inventa estrategias de venta y busca nuevos lugares por los que difundir sus anuncios. Hasta no hace mucho, esos lugares se circunscribían al entorno más cercano: medios de comunicación, calles y plazas, vallas en el campo junto a las carreteras e incluso en los muros de edificios en construcción o rehabilitación, incluidos los de insignes monumentos como catedrales, castillos, palacios...

Una de las últimas estrategias consiste en difundir desde el aire sus campañas. ¿Quién no ha visto en verano, tendido en la playa, pasar una avioneta que arrastra en la cola una larga estela que promociona los melones El Abuelo? ¿Quién no vio pasar hace años otras pequeñas aeronaves dibujando sobre el cielo la abeja tramposa de Rumasa? Tanta publicidad ocupa el aire que alguna vez he oído este dicho irónico: «El aire se compone de hidrógeno, oxígeno y publicidad».

La publicidad está perennemente alerta en su empeño de hacernos consumir. Antaño, la estrategia comercial suponía que el cliente debía acudir donde se hallaba el producto. Tanto es así que se expresaba con un refrán: 'El buen paño en el arca se vende', es decir, la idoneidad de lo ofrecido no necesitaba mostrarlo ni ponerlo en escaparates porque los interesados acudían en su busca. Hoy, las tornas han cambiado. La publicidad de buenos y malos productos nos persigue, se mete en nuestros hogares, nos inunda los ojos y los oídos sin que a veces podamos desprendernos de ella, ya que con frecuencia nos asalta a traición. Cuando atendemos el teléfono inocentemente, no podemos sospechar que se trata de alguien que intenta forzar nuestra voluntad para que cambiemos de compañía eléctrica, de modelo de coche o de banco o que compremos un audífono en cómodos plazos. Los productos que compramos vienen hasta nosotros sin necesidad de que acudamos a las tiendas, muchas de las cuales han sido sustituidas por establecimientos virtuales o por franquicias.

No insisto demasiado, porque la sufrimos a diario, en la astucia de intercalar en los medios de comunicación, en las redes, en el cine, la difusión de anuncios como obligado peaje a cambio de poder ver gratis una película, una noticia o una información. En lo relativo al cine, por ejemplo, este uso consigue que la atención se disperse y que se pierda el hilo de la historia que estamos siguiendo. El asunto es consumir a troche y moche, a todas horas y sin tasa, incluso haciendo caso omiso de contradicciones flagrantes. En un mismo programa televisivo, por ejemplo, sea concurso, película, informativo, o magacín, pueden convivir anuncios que nos incitan a consumir productos con grasas saturadas o azúcar con otros donde nos previenen sobre lo perjudicial de ese consumo. Hace años, podíamos ver la retransmisión de un partido de fútbol, en cuyo intermedio se anunciaban marcas de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Por suerte, esta convivencia indigna parece haberse atenuado.

Hoy la publicidad ha conseguido transformarnos a todos en agentes de propaganda. El simple hecho de conducir un automóvil contribuye a difundir esa marca por donde circulamos. Llevar una camisa, un determinado reloj, un pantalón, unas zapatillas... nos convierte en agentes publicitarios de esas prendas y colaboradores inconscientes de su expansión. Las empresas no necesitan que vayamos emparedados con un cartel delante y otro a la espalda como los primeros contratados por la publicidad. Las marcas las lucimos en el niqui, la chaqueta, la hebilla de los pantalones, las bolsas de la compra. Por mi parte, a veces, cuando acudo a un determinado establecimiento, suelo darle la vuelta a la bolsa de papel o plástico en la que viene el logo. No quiero ser agente publicitario gratuito de ninguna marca. Otras personas, en cambio, las lucen con orgullo como muestra de modernidad y pertenencia al grupo social de los instalados en alguno de los varios espacios del Sistema (aunque no es lo mismo llevar una bolsa de Carolina Herrera que de Mercadona).

Este asunto ofrece, sin embargo, otra cara. Hay publicidades que so pretexto de solidaridad o altruismo aprovechan para sumar su marca a proyectos sociales benéficos: la cura de ciertas enfermedades, la ayuda a personas desfavorecidas, la defensa de la naturaleza amenazada... Sobre este asunto podría aplicarse, en un sentido positivo, el viejo refrán de 'no hay mal que por bien no venga': unas se benefician del prestigio y otras de la ayuda económica, o lo que es lo mismo, 'te doy para que me des' ('do ut des', que decían los clásicos).