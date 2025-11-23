Vox y la cultura

El pasado 6 de noviembre el Grupo Parlamentario Vox presentó, en la Asamblea Regional de Murcia, una enmienda a la moción 11L/MOCC-0468, formulada ... por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la 'Creación de una red de residencias artísticas de apoyo a la producción cultural murciana (REDRAP Murcia)'. Habida cuenta de que la enmienda no tiene desperdicio y que constituye uno de los documentos más delirantes que he podido leer en mi vida, la reproduzco en su integridad: «Estimular la creatividad y la innovación en el entorno digital y en las nuevas formas creativas derivadas de la inteligencia artificial, evitando la creación de residencias y espacios físicos de alto coste y baja eficacia en la creación artística en cualquier sector, sin fomentar la cultura de la subvención como reemplazo del esfuerzo creativo y el éxito comercial de las creaciones artísticas y las producciones cinematográficas en particular».

Ciertamente, un texto de esta índole no merecería la menor atención si no fuera porque ha sido presentado por una ultraderecha que cada vez tiene más apoyos de la ciudadanía de la Región de Murcia, y, en especial, de los jóvenes. Su análisis y pertinente denuncia se hacen necesarios por el hecho de que no se trata de la simple expresión demencial de unos ultras que odian la cultura y que, por ende, desean estrangularla desde la retirada de cualquier apoyo a ella, sino que, en estos momentos, Vox determina las políticas del gobierno de la Región de Murcia y, muy probablemente, en breve espacio de tiempo, hará lo mismo con las del gobierno de España. Esta enmienda rezuma, además de un nivel argumentativo paupérrimo y sonrojante, un odio hacia el sector cultural que cuanto menos causa mucho miedo.

Salta a la vista –el texto precisamente no es sutil en ninguno de sus planteamientos– que la enmienda presentada por José Ángel Antelo se articula a través de dos grandes oposiciones: de un lado, la de la pertinencia del apoyo a lo digital frente al despilfarro que suponen los «espacios físicos»; y, de otro, la relación de mutua exclusión que existe entre «subvención» y «creatividad». Comenzando por la primera de ellas, raya en la distopía propia de las peores películas de Netflix la contraposición que la ultraderecha realiza entre un mundo inmaterial –abono riquísimo para la creatividad y extremadamente barato para la administración– y un mundo físico –habitado por vagos y aprovechados, y con un coste considerable para las arcas públicas–. De súbito, los tecnócratas franquistas se han sometido a un 'aggiornamento' y han descubierto en la IA la solución a todos los problemas sociales. El 'neofranquismo Matrix' –sin ser consciente de ello– quiere llevar a su grado más extremo la lógica del arte conceptual y eliminar cualquier rastro del objeto en la obra artística. Si quieres producir una obra de teatro, no pidas un espacio físico para ensayarla y estrenarla –hazla en la IA–; si quieres pintar, esculpir, crear una instalación, hacer una 'performance', olvídate de tocar y transformar la materia, de expresarte a través de tu carnalidad –confecciona una imagen con la IA–. Vox ha superado a pensadores como Donna Haraway –¡una comunista!– en su formulación del 'transhumanismo' y enarbolan la obsolescencia de la carne y el final de la carne. Seamos serios: si quieres plantear una dicotomía entre la desmaterialización y la materialización de la cultura –cosa que, por su puesto, a Antelo ni se le ha pasado por la cabeza– emplea conceptos que se encuentren en el mismo nivel: la IA no puede sustituir a una residencia artística porque es una herramienta, no una infraestructura. Un creador que esté realizando una residencia artística puede utilizar la IA para desarrollar su proyecto. Me da vergüenza hasta evidenciarlo. La lógica argumentativa de Vox no alcanza a la de un niño de infantil.

Dentro del odio que la ultraderecha profesa hacia la cultura no podía faltar el mantra de las subvenciones. Según la lógica de Antelo, ningún artista cuya obra haya sido sufragada por las instituciones públicas carecen de creatividad. Aunque me da mucha pereza desmontar esta gilipollez, voy a responderle en términos que hasta él será capaz de comprender: desde Egipto hasta el nacimiento de la burguesía, todas las grandes obras de la historia del arte han sido sufragadas por las instituciones hegemónicas –el Estado, la Iglesia, la aristocracia–. Precisamente, el periodo que abarca desde el comienzo de la modernidad hasta el presente es aquel en el que la cultura, y, más concretamente, las artes visuales, han recibido menos apoyo por parte de la estructura institucional. Y, en lo que respecta a la mención perversa de la ultraderecha al cine –su gran campo de batalla, porque todos son rojos y antifranquistas–, unos pocos ejemplos que desmontan su aseveración: la película 'As bestas' (2022), de Rodrigo Sorogoyen, recibió una subvención de 1.000.000 € y recaudó 7.000.000 en taquilla; ese mismo año de 2022, 'Alcarrás', de Carla Simón, recibió una subvención de 475.000 € y recaudó 2,36 millones y más de 400.000 espectadores. La danza, en España y en el resto del mundo, es un dechado de creatividad y belleza y no podría subsistir sin el apoyo de los gobiernos. El arte siempre ha sido posible porque las instituciones y los poderosos lo han pagado. Que el populismo de la ultraderecha no os engañe: solo quieren una sociedad irreflexiva y odiadora.