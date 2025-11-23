Vox y la cultura

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:29

El pasado 6 de noviembre el Grupo Parlamentario Vox presentó, en la Asamblea Regional de Murcia, una enmienda a la moción 11L/MOCC-0468, formulada ... por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la 'Creación de una red de residencias artísticas de apoyo a la producción cultural murciana (REDRAP Murcia)'. Habida cuenta de que la enmienda no tiene desperdicio y que constituye uno de los documentos más delirantes que he podido leer en mi vida, la reproduzco en su integridad: «Estimular la creatividad y la innovación en el entorno digital y en las nuevas formas creativas derivadas de la inteligencia artificial, evitando la creación de residencias y espacios físicos de alto coste y baja eficacia en la creación artística en cualquier sector, sin fomentar la cultura de la subvención como reemplazo del esfuerzo creativo y el éxito comercial de las creaciones artísticas y las producciones cinematográficas en particular».

